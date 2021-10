COVID-19: falta de testagem no ambiente escolar preocupa especialistas

A testagem é usada como estratégia de rastreamento e de redução do risco de transmissão da doença



Segundo o médico, esse protocolo está adequado na ausência de testes de rastreamento. “Quando é possível fazer pesquisa viral, quer seja por RT-PCR ou por teste de antígeno, a saída da quarentena pode ser com 7 dias, para todos que testarem negativos ao final desse período”, explica.





Apesar de uma melhora no cenário pandêmico devido ao avanço da vacinação, que permita adoção da medida, especialistas questionam a falta de testagem no ambiente escolar. O infectologista e diretor-médico da Target Medicina de Precisão, Adelino Melo Freire Junior, diz que, mesmo sem números oficiais de alunos contaminados ou de aulas que foram suspensas devido a casos confirmados ou suspeitos, é necessário incluir a testagem em alunos e profissionais da educação. A medida é usada como estratégia de rastreamento e de redução do risco de transmissão da doença.Hoje, quando um grupo de pessoas apresenta um caso positivo de COVID-19, a orientação é afastar todos os membros por 14 dias. “Os prejuízos que decorrem da doença e afastamentos nem se comparam ao custo de um teste de rastreamento”, destaca o Adelino Melo Freire Junior.Segundo o médico, incluir testagem nas escolas como mais um mecanismo de redução de risco seria positivo. Ele também cita outras medidas que poderiam contribuir para a redução de risco de contaminação: "Distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, ventilação natural e bolhas de estudantes”, afirma.