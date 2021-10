Unidade de saúde em Minas que atende 80 todos os dias tem lixo e mofo

Lixo espalhado pelos quatro cantos, sujeira e mau cheiro são características do prédio (foto: Nathalia Araújo/Folha da Manhã) Mau cheiro, lixo espalhado, tetos com mofo, falta de portas, apenas um banheiro já que o outro está estragado... Essa é a situação do prédio onde cerca de 80 pessoas são atendidas todos os dias pelo PSF (Programa de Saúde da Família) do Bairro São Francisco, em Passos. Por causa desse cenário, a prefeitura da cidade do Sul de Minas recebeu um ultimato: tem até o fim do mês para se mudar do edifício - ou corrigir os problemas.

“Quando chegamos ao PSF São Francisco ficamos impressionados de ver as condições desumanas. Mau cheiro, lixo, as paredes descascadas... Sem condições mesmo! daí chamamos a Vigilância Sanitária Municipal (Visam)”, afirma o vereador Francisco Sena, responsável, ao lado de outros quatro parlamentares, por visitar a estrutura.





Com um banheiro estragado, homens e mulheres compartilham o que está funcionando (foto: Nathalia Araújo/Folha da Manhã)

A chefe da Divisão de Vigilância Sanitária, Luciana de Medeiros Castro Ladeira, informou que a prefeitura receberá um ultimato: a partir de sexta-feira (22/10), quando planeja finalizar um relatório e notificar a gestão, a administração municipal terá um prazo de sete dias para fazer a adequação do local ou se mudar da estrutura. A reportagem apurou que apenas a segunda opção é exequível.

Chuvas foram a vilã

Procurada, a Prefeitura de Passos afirmou que o imóvel teve danos resultantes das chuvas e admitiu que as condições, de fato, não são as ideias. Como o PSF São Francisco acompanha cerca de 4 mil pessoas, a estrutura não pode ser interditada imediatamente.

A gestão municipal disse que finaliza a fase de projetos para que a estrutura seja reformada. Enquanto a obra não é finalizada, o município vai alugar um novo imóvel para que a população da região continue sendo assistida.

Moradores em situação de rua ficam no prédio à noite (foto: Nathalia Araújo/Folha da Manhã)

Além da estrutura física...

Os vereadores identificaram também problemas na estrutura pessoal. “Nessas fiscalizações, outros problemas foram encontrados: não tem ginecologista em nenhum PSF; psicólogo atende uma vez só por semana; muitas pessoas ficam um mês esperando consulta; exames de sangue parados desde março; e o ultrassom demora meses, se o paciente for esperar o bebê já nasceu”, contabiliza Sena.

Os parlamentares planejam visitar todos os 27 PSF's de Passos nos próximos dias. Além do São Francisco, visitado nessa segunda-feira (18/10), eles já viram de perto a estrutura do programa do Bairro Coimbras, onde tudo está funcionando, segundo os próprios, com perfeição.

Além de Sena, participam das visitas os vereadores Aline Gomes Macedo , Luis Carlos do Souto Júnior (Dentinho), Plínio Costa de Andrade e Edmilson Amparado.