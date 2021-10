Passos lidera suspeitas de dengue no Sul de MG e teme epidemia com chuvas

Agentes de saúde lidam com o descuido dos donos de terreno (foto: Acervo/Assessoria de Comunicação/PMP) As autoridades do município de Passos ligaram o alerta. A cidade é a líder entre as 146 cidades do Sul de Minas com o maior número de casos suspeitos de dengue , em pleno período de estiagem, o que leva a prefeitura a temer por um surto ou epidemia da doença com a chegada do período chuvoso, iniciado nesta sexta-feira (1º/10).





Como a região possui 884 suspeições, Passos é responsável por 10% desse total. Após o município, Três Corações (71) e São Sebastião do Paraíso (54) são os que possuem mais casos suspeitos.

Risco de surto ou epidemia

Todo esse cenário faz o diretor de saúde da Prefeitura de Passos, Thiago Agnello, projetar a possibilidade de Passos ter um surto ou epidemia de dengue nos próximos meses, marcados pela chuva, ambiente que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Isso faz a gente ficar mais atento ainda, fazendo a eliminação a curto prazo para quando chegar a época das chuvas estarmos preparados. Nós fizemos a aquisição de um larvicida auxiliar, aprovado pelo Ministério da Saúde, para pequenos depósitos de água parada; vamos fazer uma sequência de mutirões, que começam agora no meio de outubro e vão até janeiro; e a contratação de mais agentes de saúde, que deve acontecer nos próximos dias” explica Agnello.

Hoje o município de Passos trabalha com mais de 112 agentes de combate, e os casos suspeitos de dengue já estão sendo monitorados. A Vigilância em Saúde, através do Núcleo de Zoonoses, fez 15 mutirões de retirada de materiais inservíveis em toda a cidade.





Segundo Thiago Agnello, agora está sendo feito um trabalho de notificação junto à Fiscalização Urbanística de todos os imóveis abandonados e terrenos, com o apoio do Ministério Público. “Hoje nós estamos fazendo o trabalho de UBV, que é aquela bomba costal, para eliminar esses focos de dengue. Lembrando que o município é infestado, estamos atentos a estas questões” disse.

Dificuldades

O diretor de saúde apontou a falta de conscientização da população como um dos principais desafios para evitar o surto ou mesmo a epidemia. “Os donos de terrenos em Passos não vêm colaborando com a limpeza, retirada de materiais inservíveis, com acúmulo de lixo, com a capina, com o manejo adequado nos terrenos", afirma Agnello.





"Diante disso, já foi protocolado na Procuradoria Municipal um pedido para que se altere a lei para punir os donos que não cuidam de seus terrenos de maneira mais efetiva. Estamos enviando também ao Ministério Público e pedindo um apoio da Fiscalização Urbanística para que essas pessoas respondam pelo código 267 e 268 do Código Penal, que é crime contra a saúde pública”, finalizou.