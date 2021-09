Novo decreto libera eventos com até 200 pessoas em Passos

Foi publicada no início da noite de sexta-feira (24/09) uma alteração no decreto municipal acerca das medidas restritivas para combater o avanço da COVID-19 em Passos, Sudoeste de Minas Gerais. O prefeito Diego Oliveira assinou o decreto prevendo que eventos, festas, comemorações, inaugurações presenciais e afins ficam permitidos com no máximo 200 pessoas – o dobro da capacidade até então em vigor.Mas os organizadores precisam apresentar um Plano de Contingência na Secretaria Municipal de Saúde antes da realização do evento, observando-se o Protocolo Único do Minas Consciente, que estabelece regras relacionadas ao distanciamento social e protocolos de higiene. O município se manteve na onda amarela do Minas Consciente.