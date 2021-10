Santa Casa de Passos receberá quase R$ 5 milhões do governo de Minas

Santa Casa de Passos receberá R$ 4,9 milhões do governo de Minas (foto: Divulgação) Passos, no Sul de Minas, receberá quase R$ 5 milhões por parte do governo do estado para melhoria na qualidade dos serviços prestados na Santa Casa da cidade, ampliação de leitos e outras demandas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7/10), pelo governador Romeu Zema (Novo), que também garantiu repasses para outros vetores da saúde no município e outras localidades do entorno.









Além do recurso para a Santa Casa de Passos, o governo estadual anunciou o repasse de R$ 850 mil para a retomada da obra da Unidade Básica de Saúde da cidade, que está paralisada. O dinheiro é referente à segunda parcela de restos a pagar de uma resolução de 2012. Outras construções também terão as atividades reativadas.





"O secretário de Saúde tem a incumbência de terminar 70 UBSs que ficaram inacabadas em Minas. Ou seja, um grande cemitério só de Unidades Básicas de Saúde, sem contar com o volume de outras obras que ficaram no meio do caminho", disse Zema.





Outra linha de investimento anunciada foi para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Regional Sul. O estado garantiu que mais R$ 869 mil mensais serão repassados para o funcionamento do serviço, que, além de Passos, vai abranger outros 153 municípios da região.