COVID-19: 500 cidades mineiras não registram mortes nos últimos 30 dias

Avanço da cobertura vacinal é responsável por zerar números de mortes (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Entre os dias 6 de setembro e 6 de outubro, a maior parte das cidades mineiras não registrou mortes por COVID-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), são 500 municípios sem óbitos.









"Temos um grande crescimento na segunda dose aplicada. Em breve, devemos ter 70% de todo o público-alvo com todo o esquema completo. A adesão à vacinação tem gerado um reflexo muito positivo com diminuição de internações, óbitos e circulação do vírus", afirmou o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, durante a reunião do Comitê Extraordinário COVID-19.





Minas Consciente





Todas as regiões do estado estão na onda verde do plano (foto: Imprensa MG ) Nesta quinta-feira (7/10), durante a reunião semanal do comitê, todas as macrorregiões de Minas Gerais se mantiveram na onda verde. De acordo com a SES-MG, os indicadores da pandemia seguem em queda e, nos últimos sete dias, houve redução de 25% na taxa de incidência da doença.





As reuniões do Comitê Extraordinário Covid-19 serão realizadas a cada 15 dias, com mudança anunciada hoje. O objetivo é "dar mais dinamismo aos encontros sem gerar prejuízos às ações de enfrentamento da pandemia, já que as análises de possíveis alterações no Minas Consciente são feitas de duas em duas semanas", afirma a secretaria.





Já os integrantes do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes-Minas), responsável pela coordenação das ações de resposta à pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais, continuam a se reunir semanalmente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria