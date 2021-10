Estado de Minas está entre os finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo

A reportagem multimídia enfoca o combate aos incêndios florestais pelo ar, por conta do esforço dos pilotos de helicóptero e de avião (foto: Pixabay/Reprodução )

O jornal Estado de Minas chega à final de mais um concurso nacional de jornalismo. A série de reportagens "Arriscando a própria vida em defesa da natureza", elaborada em formato multimídia, publicada pelo EM e pelo Portal UAI, está entre os trabalhos indicados como finalistas do 28º Prêmio CNT de Jornalismo (duas indicações), promovido pela Confederação Nacional do Transporte.









Um dos concursos mais disputados do jornalismo nacional, o Prêmio CNT contempla trabalhos nos meios impresso, internet, rádio e televisão. A série "Arriscando a própria vida em defesa da natureza", de autoria do repórter Luiz Ribeiro, com edição de vídeo de Larissa Kümpel, foi publicada no dia 1º de janeiro de 2021.





A série foi selecionada para a final do Prêmio CNT na categoria "Transporte e Meio Ambiente", juntamente com trabalhos do Correio Braziliense, Portal UOL, O Estado de São Paulo e Rede Amazônia/Rede Globo.





A reportagem multimídia enfoca o combate aos incêndios florestais pelo ar, por conta do esforço dos pilotos de helicóptero e de avião. Além da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), iniciada em 2020, no mesmo ano o Brasil viveu um outro drama, que já vinha de anos anteriores: as queimadas, que somente em nove meses (janeiro a setembro do ano passado) devastaram 30,67 milhões de hectares, atingindo em cheio o cerrado, o Pantanal e a Amazônia.





"A devastação provocada pelos incêndios florestais, no entanto, não foi maior devido ao esforço de homens, que se soma ao trabalho dos brigadistas e se arriscam na tentativa de salvar a natureza. Esses heróis são os pilotos de aviões e helicópteros que usam suas habilidades no transporte da água pelo ar, a fim de combater o fogo em locais de difícil acesso por terra, normalmente, em regiões de relevo acidentado e perto de morros, onde o perigo é dobrado", relata a reportagem finalista do Prêmio CNT.





Por meio de produção em vídeo, o trabalho multimidia mostra a dedicação, a habilidade e a coragem dos pilotos, com as dificuldades e sensação nas missões de combate às chamas pelo ar narradas com depoimentos deles próprios.

Outros prêmios conquistados pelo Estado de Minas





Ainda em 2020, o jornalismo do Estado de Minas foi reconhecido com a conquista de outros prêmios. O EM foi o vencedor do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional/edição 2020, na categoria nacional de mídia impressa, com a série de reportagens "Conservação e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido", de autoria do repórter Luiz Ribeiro.





O Estado de Minas teve duas séries de reportagens premiadas na 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte: "Criatividade na pandemia: lucro de porta em porta", de autoria do repórter Luiz Ribeiro, ficou em segundo lugar na categoria jornalismo impresso; "Desafios do transporte diante da pandemia", de autoria dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras, terceiro lugar na categoria internet.





Além disso, o EM teve quatro trabalhos escolhidos como finalistas, em duas categorias do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo - etapa Minas Gerais, cuja entrega foi marcada para a noite desta quinta-feira (7/10).





Foram selecionadas, na categoria texto, as séries de reportagens "Negócio em casa", de Luiz Ribeiro, Marta Vieira, Natasha Werneck e Tim Filho e "Reinvenção das nossas tradições", de Gustavo Werneck, Luiz Ribeiro e Marta Vieira.





Na categoria Fotos do Prêmio Sebrae, Luiz Ribeiro foi indicado à finalista com os registros fotográficos "Volta aos tempos dos mascates" e "Reinvenção na pandemia".