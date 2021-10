COVID-19: pessoas com 37 anos tomam segunda dose da AstraZeneca em BH

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O público com 37 anos que tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca pode estar se dirigindo aos postos de vacinação em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (18/10), para completar a imunização contra o vírus da COVID-19.

No posto de vacinação em formato drive-thru no Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários, algumas pessoas que foram completar a imunização sentiram “tranquilidade e segurança”. O advogado Flávio Freire, de 39 anos, tomou a segunda dose hoje; Flávio disse que tomar a vacina é "uma sensação ótima, de tranquilidade. Mas sem baixar a guarda, continuar usando máscara em ambiente fechado, fazer nossa parte tomando a vacina”.





Ele disse que tomou as duas doses da AstraZeneca e que, na primeira, teve uma sensação de desconforto muito grande. “Nesta segunda dose, por enquanto não tive nenhuma reação”, afirma o advogado.

Motorista Ângelo Saraiva Neto, de 40 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Houve também pessoas que tomaram a segunda dose, com alguns dias de atraso, na repescagem da vacinação em BH. Foi o caso do motorista Ângelo Saraiva Neto, de 40, que disse ter atrasado um pouco para tomar a segunda dose: “No meu cartão, estava marcado para 11 de outubro, mas consegui tomar a dose somente nesta manhã. Fico muito satisfeito, mais tranquilo e seguro para poder voltar ao normal, seguir com minhas atividades”.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, documento oficial com foto, e comprovante de endereço em Belo Horizonte.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

A PBH reforça também a checagem dos locais de vacinação no site da prefeitura , antes de sair de casa.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie