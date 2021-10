BH aplica mais 35 mil doses de vacina contra a COVID-19 nesta sexta

Campanha de vacinação já protegeu 82,3% do público-alvo em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 13/10/2021)

BH registrou mais 35.923 aplicações de vacinas contra a doença nesta sexta (15/10), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Foram desempenhadas 4.583 de primeira dose, 8.301 de segunda, 70 da Janssen (Johnson & Johnson) e 22.969 de reforço.Agora, a capital mineira registra 2.082.392 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.407.728 com a segunda, 59.711 com a Janssen e 96.698 de reforço.O boletim da prefeitura destaca que 82,3% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 56,4% completaram o esquema vacinal.Das vacinas aplicadas em BH, 402.761 foram em pessoas que moram em outros municípios, mas se imunizaram na capital. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde da cidade desempenharam 2.199.135 doses em belo-horizontinos.

O avanço da imunização permitiu, por exemplo, uma nova flexibilização dos protocolos sanitários em BH. Nesta sexta, os bares e restaurantes voltaram a operar sem limite de horário.

Indicadores

Casos e mortes

A capital mineira permaneceu com os três indicadores da pandemia na zona controlada da escala de risco nesta sexta. É o quinto boletim seguido que isso acontece.A transmissão do novo coronavírus, que esteve no alerta neste mês, se manteve em 0,89, mesmo índice do balanço dessa quinta (14/10). Portanto, 89 pessoas se infectam, em média, a cada 100 diagnósticos confirmados.Na ocupação dos leitos de enfermaria houve uma pequena alta: de 38,2% para 38,7%. Já a taxa de uso das UTIs sofreu queda de 43,6% para 42,1%.Nesta sexta, a PBH enumerou mais três vidas perdidas para a COVID-19. Agora, a cidade soma 6.867 mortes.O consolidado de casos aumentou em 177. Agora, são 286.234 no total: 1.496 em acompanhamento e 277.871 recuperados, além daqueles que não resistiram.