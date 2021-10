''A vacina trouxe alento'', diz médica vacinada em posto da UFMG, em BH

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (15/10) trabalhadores da saúde com idade acima de 50 anos tomam a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 , em Belo Horizonte.

No posto de vacinação em formato drive thru montado na UFMG, a pediatra do Hospital Sara Kubitscheck, Janete Maria Ferreira, de 58 anos, estava emocionada ao tomar a dose de reforço. "Exercer minha profissão durante a pandemia foi um aprendizado divino do que é ser médico. Me sinto mais médica hoje em dia."

Pediatra do Hospital Sara Kubitscheck, Janete Maria Ferreira, de 58 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



“Estou feliz em ter mais proteção contra o vírus, porque essa vacina trouxe muito alento. Vivemos períodos duros, um período bem desafiador para todos nós. Tenho certeza de que ficaremos todos marcados”, conta emocionada a pediatra.

Sobre qual mensagem que a pandemia está passando para as pessoas, a médica conclui “ é um grande aprendizado para a humanidade né , o mundo precisa parar e pensar o que significou isso, para que a gente possa ser mais humano”.

Em relação à permanência da COVID-19 por um período maior de tempo, Janete afirma que a COVID veio para ficar. "Não tenho esperança de que ela vá embora. Vamos ter de aprender a lidar, mas tomando a vacina será de uma forma mais protegida."

Houve também idosos que não tomaram a dose de reforço no dia convocado e foram ao posto na manhã desta sexta (15).

Andréa Silva Teixeira Pinto, de 71 anos, disse se sentir aliviada em poder tomar a terceira dose. Já com os cuidados mesmo após ter sido vacinada, a idosa disse que ''não vamos poder nos descuidar mais''.

Andréa Silva Teixeira Pinto, de 71 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.