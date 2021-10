''Precisamos de menos 'politicagem' e mais proteção à saúde'', diz vacinado

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Após o feriado de 12 de outubro, a vacinação continua em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira, os idosos de 73 e 74 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão na faixa etária de 18 a 49 anos podem receber a dose de reforço da vacina contra a COVID-19.

No posto em formato drive thru montado na UFMG, foi possível encontrar alguns idosos que foram tomar a vacina, na manhã desta quarta (13/10).

Alguns disseram ter a sensação de dever cumprido e mais segurança em relação à doença. O aposentado João Pereira Xavier Chumbinho disse que é mais uma etapa cumprida. "A esperança é que isso chegue a todos o mais rápido possível e que

as preocupações políticas diminuam, que se cuide mais da saúde do povo. Isso é fundamental. Estamos precisando de 'menos politicagem' e mais proteção à saúde do povo”.

João Pereira Xavier Chumbinho, de 73 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Sobre os cuidados na pandemia, o aposentado relatou que foi extremamente cuidadoso, e vai continuar sendo. "Farei isso até que realmente tenhamos um horizonte mais claro com relação a essa doença."

Já Fernando Leal Terra, também aposentado, relatou que mesmo sem ser 100% garantida, a vacina ajuda, caso haja alguma contaminação. “É importante vacinar todo mundo mesmo para ficar livre disso”, afirma o aposentado.

Ambos relataram que tomaram as duas primeiras doses da Coronavac, e a terceira dose foi da Pfizer.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): Avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: Rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.