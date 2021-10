Veja quem pode tomar a 2ª dose da Pfizer esta semana em Contagem

Aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer continua em Contagem (foto: Luci Sallum/Prefeitura de Contagem)

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou o calendário de adiantamento da segunda dose da vacina da Pfizer para esta semana. O intervalo entre as doses foi reduzido de três para dois meses após autorização do Ministério da Saúde, baseado em uma recomendação da fabricante da vacina, e também com a compra de milhões de doses do imunizante.

Segunda-feira (18/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 18/8

Terça-feira (19/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 19/8

Quarta-feira (20/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 20/8

Quinta-feira (21/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 23/8

Sexta-feira (22/10): as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 24/8 Segundo o Vacinômetro do governo estadual, 52,78% da população acima de 12 anos de idade de Contagem já está com o ciclo de imunização completo (duas doses ou vacina de dose única). Os dados foram consultados neste domingo (17/10) pelo Estado de Minas . A cidade tem 48.808 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. O número de mortes chega a 1.899.

Veja onde tomar a 2ª dose da Pfizer em Contagem

Horário de funcionamento: das 8h às 16h

REGIONAL RESSACA

Estacionamento Mart Minas – Rua Diamante, 1280 (acesso pela rua Rubi)

São Joaquim Amonp – Rua Gonçalves Dias, 320 – Novo Progresso

UBS Arpoador – Rua Mariana, S/nº , esquina com rua Projeto Fred

REGIONAL PETROLÂNDIA

Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário – Rua Refinaria Cubatão, 263

REGIONAL RIACHO

UBS SESC – Rua Padre José Maria de Man, 805 – Novo Riacho

REGIONAL NACIONAL

Anexo da Igreja Nossa Senhora da Conceição – Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição

Obra Social da Paróquia do Verbo Divino ao lado da Igreja São Vicente de Paula – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 325 – Nacional

Salão da Igreja Santíssima Trindade da Paróquia Verbo Divino – Rua São Matheus 16, Tijuca

REGIONAL SEDE

Rotary Club – Rua Cap. Antônio Joaquim Paixão, 123, Centro

UBS Santa Helena – Rua Délio da Consolação Rocha , 705 – Santa Helena

UBS Praia – Rua do Registro, 1676 – Praia (apenas às quartas)

UBS Bernardo Monteiro – Rua Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro (apenas às quintas)

REGIONAL ELDORADO

CSU Eldorado – Rua Portugal, 50 – Eldorado

UBS Jardim Eldorado – Rua Canafístula, 274 – Jardim Eldorado

UBS Água Branca – Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca.

UBS Parque São João – Rua Sete, 54 – Parque São João

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

CRAS Nova Contagem – VL 6, 940 – Nova Contagem

UBS Darcy Ribeiro – Rua João Luiz Faria, 166 – Darcy Ribeiro

REGIONAL INDUSTRIAL

UBS Vila Diniz – Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz

UBS Jardim Industrial – Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial

PONTOS EXTRAS DE VACINAÇÃO

BIG SHOPPING

Funcionamento: das 10h às 22h

Avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

ECONOMART ATACADO E VAREJO

Funcionamento: das 8h às 16h30

Avenida General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial