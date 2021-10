COVID: Varginha começa aplicação da 3ª dose em pessoas abaixo dos 60 anos

Campanha é para quem recebeu a 2ª dose há pelo menos 180 dias (foto: Pedro Gontijo/Agência Minas/Reprodução)



A prefeitura de Varginha começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em pessoas com menos de 60 anos nesta quinta-feira (14/10).

Esse novo calendário que foi divulgado pelo Poder Executivo da cidade, pretende seguir com a aplicação da 3ª vacina até o dia 30 de outubro nesse grupo abaixo dos 60 – para que a pessoa receba o imunizante, é preciso ter tomado a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 há pelo menos 180 dias.

A prefeitura informou também que a aplicação da segunda dose para os adolescentes da segunda irá continuar – os idosos acima dos 60 também estarão no calendário.

O cronograma de vacinação de 14 a 30 de outubro:

UBS Mont Serrat, Imaculada, Sion e Jardim Colonial – dose de reforço em pessoas com menos de 60 anos: das 7h30 às 11h30 (segunda a sexta-feira) e das 7h30 às 16h (sábado)





UBS Mont Serrat, Imaculada, Sion e Jardim Colonial – segunda e primeira dose para pessoas com menos de 60 anos: das 15h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 7h30 às 16h (sábado)



Policlínica Central – dose de reforço e segunda e primeira dose para idosos com menos de 60 anos: das 15h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 7h30 às 16h (sábado)



Drive-thru – dose de reforço para idosos com 69 anos ou mais, segunda e primeira dose para pessoas com menos de 60 anos: das 15h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 7h30 às 16h (sábado)



De acordo com o infectologista e superintendente do gabinete especial de enfretamento à COVID-19 de Varginha, Luiz Carlos Coelho, as doses de reforço distribuídas no município seguem orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“A população que vai receber a dose de reforço, abaixo dos 60 anos, inclui os profissionais da saúde e os imunossuprimidos – então nós temos imunossuprimidos com 18 anos ou mais, e profissionais da saúde de 18 anos ou mais que terão o direito a dose de reforço”, explica o superintendente.

Neste sábado (16/10) haverá o Dia “D” de Multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Portanto, não haverá aplicação da dose de reforço para esses grupos indicados.