Pesquisa: 87% dos mineiros conhecem alguém que morreu de COVID-19

Pesquisa realizada entre os dias 27 e 30 de setembro demostra o quão avassaladora tem sido a pandemia da COVID-19 para os mineiros. Os que perderam amigos, parentes ou conhecidos para a doença chegam a 87% dos entrevistados no levantamento, realizado pelo Estado de Minas e a Opus Consultoria & Pesquisas. As entrevistas, realizadas por telefone, foram aplicadas a mil pessoas em idade eleitoral, em 273 municípios de todas as nove regiões do estado.





Na capital mineira, as perdas de entes queridos ou conhecidos afetaram 84,13%, índice menor do que o registrado no interior, de 87,87%. Entre as pessoas que conhecem alguém que morreu por COVID-19, 44% perdeu um conhecido, 39% amigos, 29% parentes próximos e 11% colegas de trabalho.





Ana Kamille Silva Ventura, de 18 anos, estudante de veterinária, perdeu uma prima, moradora de Ribeirão das Neves, que morreu aos 22 depois de ser contaminada pelo coronavírus aos oito meses de gravidez. O bebê foi salvo. Mas a prima, que ficou quase dois meses internada, não resistiu.









A família ficou chocada. “Foi um baque. Desde a internação, já estávamos com mau pressentimento porque grávidas podem ter imunidade baixa. Mesmo assim, foi um baque muito grande porque ela era muito nova estava esperando seu primeiro bebê”, lamenta Ana Kamille, madrinha do bebê, que agora está com 6 meses. O Estado de Minas falou com outras pessoas, que como Ana, lidam com o luto na pandemia de COVID-19 (leia depoimentos nesta página).

Matheus Dias, diretor do instituto Opus Consultoria & Pesquisas diz que a quantidade de pessoas ouvidas que disseram conhecer alguém que morreu por COVID-19 demonstra a dimensão e impacto que a doença causou no estado. A amostragem foi estratificada por sexo, escolaridade, idade e região. A margem de erro e de 3,2 pontos percentuais.





Matheus diz que também chamou a atenção que os mais jovens (de 16 a 24 anos) tiveram menos contato com pessoas que morreram de COVID. A população jovem foi a que menos teve contato com pessoas que morreram de COVID-19 (25,45%).“No restante das estratificações, houve oscilação muito pequena entre os estratos (sexo, escolaridade, renda etc)”, explicou.