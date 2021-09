Uberaba volta a registrar alto número de mortes e novos casos em 24h

Equipe médica do Hospital Regional José Alencar analisa fichas de pacientes com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com cinco mortes e 153 casos positivos, novo boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta terça-feira (28/9), volta a registrar alto número de óbitos e novos casos em 24h. Por outro lado, médias dos principais indicadores COVID em setembro na cidade apresentaram quedas.





Também na noite desta terça-feira, o município divulgou novo cronograma de vacinação voltado para novos públicos: nesta quarta e quinta-feiras (29 e 30/9) serão vacinados com a primeira dose os adolescentes de 15 anos sem comorbidades e com a terceira dose, os idosos, com 75 anos ou mais, que já tomaram a segunda dose há seis meses.









Uberaba recebeu, nesta terça-feira (28/9), a sua 53ª remessa de vacinas contra a COVID-19, sendo 2.238 imunizantes da Pfizer e 1.460 unidades da Astrazeneca.



Nesta segunda-feira (27/9), em duas remessas (51ª e 52ª), a cidade recebeu cerca de 30 mil doses de três fabricantes: CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca.



Enquanto isso, o município aguarda um mês de outubro ainda melhor, já que em setembro registrou redução nos números de mortes e de internações de UTI/COVID.



A poucos dias do fim do mês de setembro, na medição semanal de sua taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID, divulgada na noite desta quinta-feira (23/9), o município registrou 28% (rede pública) e 34% (rede privada) de uso dos espaços. No início do mês, a média destes indicadores estavam em torno de 50%.