Acusado de atropelar e matar menino de 6 anos é julgado em BH

Júri é realizado no Fórum Lafayette nesta manhã (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press. Brasil - 24/01/2017)

Felipe tinha 6 anos quando morreu (foto: Arquivo pessoal)

Um homem de 34 anos é julgado no II Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acusado do atropelamento e morte de uma criança de 6 anos no Natal de 2012 no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova.Segundo a denúncia, na noite de 25 de dezembro, Paulo Henrique Tomaz da Silva pegou a moto emprestada de outro homem. “Sustenta o Ministério Público que o segundo denunciado permitiu que o primeiro denunciado, não habilitado e embriagado, dirigisse sua motocicleta”, explica o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O nome do dono do veículo não foi divulgado.Paulo Henrique saiu em alta velocidade pelo bairro e, por volta das 21h30, acabou atropelando o menino Felipe Júnior Alves Rodrigues, que havia acabado de descer da calçada na Rua Raul Nin Ferreira. A criança chegou a ser levada ao Hospital João XXIII , mas morreu antes de dar entrada.Na época, o acusado chegou a ser detido e autuado em flagrante pela Polícia Civil por homicídio com dolo eventual, que é quando a pessoa não quer cometer o crime, mas assume o risco de matar. Ele chegou a ser encaminhado a uma unidade do Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) e recebeu um alvará de soltura em janeiro de 2013 O julgamento foi marcado para as 9h desta quarta-feira (29/9). O conselho de sentença é composto por cinco homens e duas mulheres. Por volta das 10h15, o réu já havia sido ouvido e o promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) tomou a palavra.