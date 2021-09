Jovens com 17 anos sem comorbidades recebem 1ª dose em Poços de Caldas

Jovens com comorbidades de 17 anos seguem com a aplicação da 1ª dose exclusiva no Posto de Saúde da Urca (foto: foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Reprodução)

Adolescentes sem comorbidades com 17 anos de Poços de Caldas, cidade do Sul de Minas, começam a ser vacinados nesta quarta-feira (29/9), com o imunizante contra a COVID-19.Essa é a primeira faixa etária sem comorbidades abaixo dos 18 anos a receber a vacina contra o novo coronavírus no município.Para que o jovem seja imunizado com a 1ª dose é preciso ter em mãos um documento com foto, CPF e comprovante de residência de Poços de Caldas.As gestantes e puérperas (até 45 dias depois do parto), que estejam nessa idade de 12 a 17 serão vacinadas exclusivamente na sala de vacina do Posto de Saúde da Urca.Ao todo, são cinco pontos de aplicação espalhados pela cidade que irão atender das 8h até as 17h desta quarta (29/9).- Sala de Vacina da Urca (acesso pela Av. João Pinheiro) – das 08h às 17h