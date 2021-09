Gratidão: segunda dose contra a COVID-19 é aplicada em pessoas com 49 anos

No posto de vacinação do Centro de Saúde no Bairro Santa Lúcia, em BH, as pessoas disseram sentir gratidão e alívio por poder completar a imunização contra o vírus. A engenheira metalúrgica Tatiana Alves contou que se sente privilegiada. "Para mim, é um privilégio poder ter a oportunidade de tomar as duas doses, já que muitas outras pessoas não tiveram a mesma chance."

Engenheira Metalúrgica Tatiana Alves, de 49 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “Neste momento de pandemia, se vacinar é algo que me tranquiliza, mas é necessário permanecer com as medidas de proteção, porque é uma obrigação nossa se proteger e aos outros também”, afirma a engenheira.

Já o jornalista Cláudio Antônio Silva desabafa sobre a demora da vacinação. "Acho que demorou um pouco para chegar, mas me sinto mais tranquilo. Desde o início da pandemia, eu não saí para nenhum lugar, estou somente dentro de casa. Não sei se estou correto, mas minha parte eu fiz."

Jornalista Cláudio Antônio Silva, de 49 anos. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “Agora vou esperar dar os 15 dias de efeito da segunda dose, e poder sair com minha família, ir a restaurantes, e beber até uma cerveja”, conta o jornalista.

O jornalista acrescentou que ficou com muito medo durante a pandemia, por não saber o dia de amanhã, e ter perdido o emprego com a crise mundial.