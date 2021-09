Com doses remanejadas, Betim avança na vacinação de adolescentes de 15 anos

Betim usa doses que não foram utilizadas da Pfizer para ampliar a vacinação de adolescentes de 15 anos (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Nesta sexta-feira (24/9), os adolescentes de 15 anos, sem comorbidades, serão vacinados contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Estima-se que mais de 5 mil jovens dessa idade serão imunizados contra a doença no município. A aplicação ocorrerá nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h.

Para ampliar a vacinação para essa faixa etária, a Prefeitura de Betim remanejou doses que estavam destinadas à imunização dos públicos de 17 e 16 anos, idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos, que não compareceram às UBSs.



No dia da vacinação, os adolescentes não precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável como estava sendo exigido antes. Eles devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No dia da vacinação, os adolescentes não precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável como estava sendo exigido antes. Eles devem apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacina e um comprovante de endereço. No site da Prefeitura de Betim é possível conferir o endereço das UBSs

Segunda dose

A segunda dose da vacina contra a COVID-19 continua sendo aplicada em Betim. Os caminhoneiros completam a segunda etapa da imunização até amanhã, no Betim Shopping.



Trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e lactantes continuam recebendo a segunda dose no anexo do Cerest.



A população em geral e as pessoas com comorbidades recebem a segunda dose conforme a data aprazada no cartão de vacina, nas 37 UBSs do município. Vale lembrar que, no ato da imunização, deve ser apresentado um documento de identificação com foto e o cartão de vacina com o registro da 1ª dose.

Idosos institucionalizados receberão a terceira dose por agendmento

Os idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) receberão a dose de reforço nas próprias instituições. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde agendarão com as ILPIs os dias para a vacinação. Cerca de 200 idosos institucionalizados devem receber a terceira dose.



Já as UBSs continuam disponibilizando a terceira dose para idosos com 80 anos ou mais, que receberam a CoronaVac há mais de seis meses.



As pessoas imunossuprimidas também podem tomar a dose de reforço no anexo do Cerest. Para receber a terceira dose é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina com o registro das duas primeiras doses.

Cronograma da vacinação em Betim DOSE 1 Adolescentes de 15 anos

Sexta-feira, 24 de setembro

Local: 37 UBSs

DOSE 2 Caminhoneiros

Até dia 24 de setembro, conforme data aprazada no cartão de vacina

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Gestantes, puérperas, lactantes e trabalhadores da saúde

Na data aprazada no cartão de vacinas

Anexo do Cerest - rua Tocantins, número 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e pessoas com comorbidades

Na data aprazada no cartão de vacina

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

DOSE 3 Idosos com 80 anos ou mais que receberam a Coronavac

Local: nas 37 UBSs

Pessoas imunossuprimidas

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h