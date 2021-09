Minas recebe mais 633.030 doses da vacina contra a COVID-19

Chegada do lote de vacinas da Astrazeneca em Belo Horizonte (foto: BH Airport/Divulgação) Nesta sexta-feira (24/9) chega a Minas mais um lote de vacinas contra a COVID-19 disponibilizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a nova remessa conta com 633.030 doses de imunizantes.

Segundo a SES-MG, as doses da Pfizer estão previstas para chegar em três desembarques, sendo os horários 18h45, 18h55 e 20h45.

Após serem retiradas pelo governo de Minas, as vacinas serão transportadas para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, elas são distribuídos às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as doses aos municípios.

Veja o quantitativo de doses recebido desde o início deste ano:

18 de janeiro: chega a primeira remessa de CoronaVac, com 577.480 doses

24 de janeiro: chega a segunda remessa de 190.500 doses de AstraZeneca

25 de janeiro: 87.600 doses da CoronaVac chegam a Minas

7 de fevereiro: quarta remessa, com 315.600 doses de CoronaVac

24 de fevereiro: chegam mais 357.400 doses das duas vacinas

2 de março: chega mais 285.200 doses de CoronaVac a Minas

9 de março: 303.600 doses de vacina CoronaVac chegam a Minas Gerais

17 de março: 509.800 doses de CoronaVac desembarcam no estado

20 de março: 542.550 doses de CoronaVac e AstraZeneca chegam a Minas

26 de março: 475.600 doses de CoronaVac e AstraZeneca são entregues ao estado

1º de abril: 1.016.650 doses de Coronavac e AstraZeneca chegam a Minas

8 de abril: 478.150 doses de Coronavac e AstraZeneca chegam a Minas

16 de abril: 701.200 doses chegam a Minas

23 de abril: 390.550 doses chegam a Minas

29 de abril: 589.800 doses de Coronavac e AstraZeneca chegam a Minas

1º de maio: 30.400 doses de Coronavac chegam a Minas. Outras 676.250 de AstraZeneca, da mesma remessa, chegaram em 3 de maio

3 de maio: 50.310 doses da Pfizer

6 de maio: 396.500 doses foram de AstraZeneca chegam em Minas e, em 8 de maio, 100.200 doses de Coronavac, da mesma remessa. No dia 10 de maio, chegam outras 112.320 doses da vacina da Pfizer, da mesma remessa

13 de maio: 207.800 doses da Coronavac e 422.750 da AstraZeneca desembarcam em Minas e, em 14 de maio, mais 101.600 doses de CoronaVac, da mesma remessa

18 de maio: 435.500 doses do imunizante da AstraZeneca, 8,2 mil de Coronavac e 64.350 doses da Pfizer

26 de maio: 561.750 doses de vacina da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer chegam a Minas

2 de junho: 588.500 doses da AstraZeneca chegam a Minas

3 de junho: mais 62.010 doses da Pfizer chegam a Minas

8 de junho: 237.510 doses da vacina Pfizer chegam a Minas

18 de junho: 235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac chegam a Minas

21 de junho: 862.000 doses da AstraZeneca chegam a Minas Gerais

24 de junho: 149.550 doses da Janssen, 346.800 doses da CoronaVac e 281.970 doses da Pfizer chegam a Minas

3 de julho: 304.750 da AstraZeneca, 219.960 da Pfizer e 342.300 da Janssen

8 de julho: 271.440 unidades da Pfizer e 79.600 da Coronavac

15 de julho: 379.750 de AstraZeneca

19 de julho: 171.400 doses de Coronavac chegam a Minas. Em 20 de julho, mais 102.800 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer

27 de julho: 330.600 doses da Coronavac, 209.430 da Pfizer e 103.260 da AstraZeneca. No dia 28, mais 234.750 doses da AstraZeneca chegam a Minas

30 de julho: 351 mil da Pfizer e 290.200 da CoronaVac

4 de agosto: Chegam 339.530 doses, sendo 118.400 da Coronavac e 221.130 da Pfizer

6 de agosto: 784.130 doses de vacina chegam ao estado, sendo 349.830 da Pfizer, 425.650 da AstraZeneca e 8.650 da Janssen

9 de agosto: 437.210 doses chegam a Minas, sendo 141.200 da Coronavac e 296.010 da Pfizer

11 de agosto: 208.380 doses de Pfizer e Astrazeneca

13 de agosto: 420.110 doses de Pfizer e Coronavac

13 de agosto: 515.520 doses de Pfizer e Coronavac, no fim da noite

16 de agosto: 432.290 doses de Pfizer e AstraZeneca

20 de agosto: 825.190 doses de Coronavac e Pfizer

23 de agosto: 786.960 doses de Coronavac, Pfizer e Astrazeneca

26 de agosto: 714.230 doses de Coronavac e Pfizer

30 de agosto: 282.040 doses das vacinas da Pfizer e AstraZeneca

1º e 2 de setembro: 425.360 doses das vacinas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca

3 de setembro: 281.970 doses da Pfizer

4 de setembro: 1.252.200 doses de Coronavac e 176.670 doses da Pfizer (continuidade da 47ª remessa)

8 de setembro: 280.740 doses de Pfizer

9 de setembro: 131.040 doses da Pfizer

13 de setembro: 544.050 doses da vacina Pfizer

15 de setembro: 112.320 doses das vacinas Pfizer

16 de setembro: 260.250 doses da vacina AstraZeneca e 341.640 doses da vacina Pfizer

18 de setembro: 650.800 doses de Coronavac

20 de setembro: 312.500 doses da AstraZeneca, 800 da Janssen e 576.810 da Pfizer

24 de setembro: 544.050 doses da Pfizer e 88.980 da AstraZeneca.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.