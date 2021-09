Jovens de 19 anos recebem a 2ª dose da CoronaVac, nesta quinta (23), em BH

Estudante Paola Vianna Magalhães Berto, de 19 anos: "Tem que se vacinar, galera!" (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte está aplicando, nesta quinta-feira (23/9), a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em jovens com 19 anos que tomaram a primeira dose da CoronaVac.

No posto de vacinação no formato drive-thru na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a reportagem conversou com algumas jovens, que disseram estar se sentindo seguras e um pouco "livres", após completar a imunização contra o coronavírus.

A estudante Paola Vianna Magalhães Berto, que foi ao posto para tomar a segunda dose, disse que acha um absurdo as pessoas da idade dela não se vacinarem: “Estou percebendo que muitas pessoas da minha idade não estão tomando a vacina. Acho isso um absurdo, tem que se vacinar, galera!”, relata a estudante.

“Sinto uma sensação de segurança estar completamente imunizada, é uma forma de ser seguro também para os nossos familiares, idosos e doentes”, afirma Paola.

“Meu pai é idoso, e com a pandemia, sem poder sair de casa, ele ficou muito triste, depressivo, sozinho, com medo de morrer do vírus. Mas depois que ele tomou as doses da vacina, ele se sentiu um pouco mais seguro, e estamos voltando a sair aos poucos”, conta a estudante.

Já a estudante do curso técnico em química Yasmin Caroline Dergia Martins explicou que se sente livre tendo tomado a vacina por completo: “Depois de quase dois anos presa dentro de casa, com medo de sair para qualquer coisa, estou me sentindo aliviada”.

Yasmin Caroline Dergia Martins, de 19 anos, ao se vacinar no drive-thru da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Questionada sobre manter os cuidados após as doses, a estudante respondeu: "Mesmo estando vacinada, tem que seguir com as medidas de segurança, principalmente porque apareceu uma nova cepa, então tem que redobrar os cuidados para não ter que ficar mais dois anos em casa novamente", alerta Yasmin.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru, das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno que funcionam de segunda a sexta-feira.



Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

* Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte