BH começa a vacinar adolescentes de 17 anos na próxima semana

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

“A nota da Anvisa é muito clara dizendo que não há contraindicação para vacinar adolescentes sem comorbidades. Se houver disponibilidade de vacinas, eles serão vacinados sem dúvida alguma”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, na semana passada.



Na ocasião, ele ainda explicou: “A nossa ideia é imunizar pessoas ainda mais jovens, porque sabemos que vacinar este público é extremamente importante para poder controlar a transmissão, pois também circulam pela cidade e são pessoas importantes a serem vacinadas”.

Ter 17 anos completados até 30 de setembro;

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Dia 22, quarta-feira: dose de reforço para idosos de 78 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;





Dia 23, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 19 anos, vacinadas com a Coronavac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 23, as pessoas de 19 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 30 de setembro;





Dia 24, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 49 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 24, as pessoas de 49 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 1º de outubro;





Dia 25, sábado: segunda dose para pessoas de 18 anos, vacinadas com CoronaVac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 25, as pessoas de 18 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 2 de outubro;





Dia 26, domingo: não haverá vacinação;





Dia 27, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 48 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 27, as pessoas de 48 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 4 de outubro;





Dia 28, terça-feira: segunda dose para pessoas de 47 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 28, as pessoas de 47 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 5 de outubro;





Dia 29, quarta-feira: primeira dose para adolescentes de 17 anos, completos até 30 de setembro, sem comorbidades e dose de reforço para idosos de 77 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;





Dia 30, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30, as pessoas de 46 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro;





Dia 1º, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de outubro, as pessoas de 45 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro;





Dia 2, sábado: segunda dose para pessoas de 44 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 2, as pessoas de 44 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro.

Dose de reforço

Segunda dose

