Divinópolis começará a aplicar dose reforço nesta quarta-feira (22/9)

A dose reforço será aplicada em quem recebeu a segunda dose até o dia 20 de março em Divinópolis (foto: Pablo Santos/Divulgação)

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas , iniciará a aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos a partir desta quarta-feira (22/9). O anúncio foi feito hoje, um dia antes do recebimento da nova remessa de imunizantes.



O cadastro será aberto amanhã a partir das 8h no O cadastro será aberto amanhã a partir das 8h no site da prefeitura ou no APP Divinópolis, na opção “Vacinação COVID-19”. A expectativa é de serem imunizados 2.690 pessoas desta faixa etária, segundo o balanço da Regional de Saúde.



A aplicação da vacina será realizada em sistema de drive thru em dois pontos: centro administrativo (sede da prefeitura) e no pátio da Empresa Municipal de Obras Públicas, no bairro Espírito Santo. O local será indicado no comprovante de cadastro.



No dia da vacinação o idoso deve ter em mãos:



• Documento de identidade com foto;

• Carteira do SUS;

• Cartão da Unidade de Saúde,

• Cartão de Vacina;

• Comprovante de endereço.



Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção podem solicitar a vacinação domiciliar por meio do telefone (37) 3229-6870 ou pelo WhatsApp (37) 99105 0016.



Adolescentes



Na nova remessa, o município também receberá doses para imunizar adolescentes. A vacinação deste público começou na última semana. Foi suspenso a daqueles sem comorbidades por um dia após recomendação do Ministério Público e retomado hoje a partir de deliberação da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES-MG).



O cadastro está aberto para adolescentes de 16 e 17 anos. Cerca de duas mil já receberam a primeira dose.



Vacinômetro



Divinópolis recebeu até esse domingo 283.472 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 101.932 da Coronavac, 113.260 da Astrazeneca, 6.060 da Janssen e 62.220 da Pfizer.



No total, foram aplicadas 264.015 doses, sendo 167.521 referentes a primeira dose, 90.421 a segunda e 6.073 doses únicas.