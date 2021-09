Matozinhos vai vacinar adolescentes de 17 anos com comorbidades

A vacinação dos adolescentes de 17 anos com comorbidades vai ocorrer na quinta-feira (23/9), das 8h às 12h, no Ginásio Poliesportivo. Os garotas e as garotas deverão realizar um cadastro no posto de saúde, a partir desta terça-feira (21/9). É necessário, ainda, apresentar o relatório médico que comprove a comorbidade.