Divinópolis contraria ministério e retoma vacinação de adolescentes

Cerca de mil adolescentes de 17 anos sem comorbidades estavam agendados para serem vacinados nesta sexta-feira (17/9) em Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a COVID-19 será retomada em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na segunda-feira (20/9). O anúncio foi feito no início da noite desta sexta-feira (17/9), após orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).



O estado manteve a deliberação emitida em 3 de setembro deste ano, que aprova o uso da vacina da Pfizer para a imunização contra a doença de todos os adolescentes de 12 a 17 anos.



“Sendo assim, a Prefeitura de Divinópolis retoma a vacinação de adolescentes sem comorbidades”, comunicou da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).



A SES baseou a decisão em posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que reafirmou ontem que a vacina da Pfizer “é segura para os adolescentes”.



O Ministério da Saúde mantém a nota técnica emitida na noite de quarta-feira (16/9), suspendendo a vacinação deste público. Pela orientação, podem ser imunizados apenas aqueles com comorbidades, deficiência permanente e privados de liberdade.



Cadastro mantido



Divinópolis imunizou cerca de mil adolescentes de 17 anos sem comorbidades ontem. A Semusa decidiu manter o cadastro já realizado e remarcou para segunda-feira (20/9) aqueles que estavam previstos para hoje, aproximadamente mil.



Deve ser levado em consideração o mesmo horário informado no comprovante.



O cadastramento para os jovens de 17 anos será reaberto amanhã às 14h site da Prefeitura ( O cadastramento para os jovens de 17 anos será reaberto amanhã às 14h site da Prefeitura ( www.divinópolis.mg.gov.br ) ou no APP Divinópolis - Opção Vacinação Covid-19.



No dia da vacinação devem ser apresentados os cartões SUS, de Unidade de Saúde e a Caderneta de Vacinação. “A falta de qualquer um destes documentos impossibilitará a vacinação”, alertou a Semusa. É necessário o acompanhamento de um adulto.



Com comorbidades



Já o cadastro para adolescente com comorbidades continua aberto no site da prefeitura. No ato do cadastramento será emitido uma autodeclaração para os pais informarem a condições especial.



Também é necessário apresentar, no dia da imunização, um comprovante, como carteira de passe livre, cartão do BPC ou matrícula em unidade de ensino especial.



No caso de acamados ou com dificuldade de locomoção, os responsáveis podem solicitar a vacinação em domicílio pelos telefones (37) 3229-6870, (37) 99105-0016 ou (37) 99181-1234.



Vacinômetro



Até ontem, Divinópolis recebeu 283.472 doses de vacinas contra a COVID-19. O balanço foi divulgado hoje. Destas, 101.932 doses são da CoronaVac, 113.260 da AstraZeneca, 6.060 da Janssen e 62.220 doses da Pfizer.



No total, foram aplicadas 262.110 doses, sendo 167.214 referentes a primeira, 88.823 da segunda e 6.073 doses única.



*Amanda Quintiliano especial para o EM