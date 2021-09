Araguari retoma vacinação para adolescentes com comorbidades ou deficiência

Prefeitura chegou a vacinar 730 jovens antes da suspensão (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari)

Demais grupos

Depois da suspensão da aplicação de vacinas contra a COVID-19 para o público em geral, de 12 a 17 anos, Araguari retoma a vacinação para adolescentes com comorbidades ou deficiência nesta segunda-feira (20/9). É preciso se cadastrar com apresentação de documentação comprobatória.Para fazer o cadastramento, os adolescentes podem acessar o site da prefeitura e é necessário apresentar um documento oficial com foto junto do laudo médico que comprove a condição de comorbidade do paciente.A imunização desse grupo acontecerá até às 16h, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Paraíso.Na última semana, a cidade chegou a vacinar cerca de 730 jovens antes da publicação da nota técnica do Ministério da Saúde, que revisou a recomendação de vacinação de adolescentes contra o coronavírus, indicando apenas para aqueles que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade.Com a suspensão, a prefeitura informou que os já vacinados do público geral podem não ter garantida a segunda dose. Dentre as maiores cidades do Triângulo Mineiro, Araguari estava entre as mais adiantadas na imunização contra a COVID-19 e é uma das primeiras a retomar a imunização dos mais jovens, mesmo com restrições.