Motorista de picape é preso em Iturama com 740 quilos de maconha

Além da picape e da droga, o suspeito também teve o seu celular apreendido, o qual passaria por perícia da Polícia Civil (foto: PMR/Divulgação)

O motorista de uma picape Fiat Toro foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) na tarde deste domingo (19/9), com 716 tabletes de maconha na carroceria e no banco traseiro de seu veículo. Depois da pesagem, a droga, com suspeita que seria levada para Uberaba, totalizou 740 quilos.Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária, o suspeito foi abordado na MG-255, nas proximidades de Iturama, onde estava sendo acompanhado por três batedores, que foram identificados, mas que conseguiram fugir da abordagem.Ainda conforme a polícia, o Fiat Toro do suspeito estava com placas de Iturama, mas clonadas e, além disso, era produto de roubo.Além da droga e deste veículo, também foi apreendido o celular do suspeito, o qual foi repassado para a Polícia Civil que investigará o crime.De acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/2006, do Código Penal, quem vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, drogas ilícitas, poderá sofrer pena de 5 a 15 anos de reclusão em regime fechado.