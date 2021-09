Bicho-preguiça aparece em condomínio

Um bicho-preguiça foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao ser encontrado dentro de um condomínio no Bairro Bela Vista, em Viçosa, na Zona da Mata.

Bombeiros usaram técnicas para retirar o animal com segurança

O Corpo de Bombeiros lembra que as queimadas deste período são a causa de morte e fuga para o perímetro urbano de várias espécies silvestres. No entanto, não há relato de fogo na região do condomínio em Viçosa.