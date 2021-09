Vacinômetro: veja quantas pessoas se vacinaram contra a COVID na sua cidade

Minas Gerais registrou 17 mortes e 800 novos casos de COVID-19 no período de 24 horas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O Governo de Minas já imunizou 85,26% da população com com mais de 18 anos com a primeira dose da vacina no estado. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta segunda-feira (13/9).

Segundo a pasta, 13.974.732 pessoas receberam a primeira dose.

Até o momento, 6.176.673 de pessoas adultas já receberam as duas doses e 481.132 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 40,62% dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.863.420

Uberlândia: 461.610

Juiz de Fora: 399.768

Contagem: 428.892

Betim: 286.290

Montes Claros: 267628

Uberaba: 222.917

Governador Valadares: 178.570

Ipatinga: 168.082

Divinópolis: 162.882

Sete Lagoas: 149.981

Ribeirão das Neves: 144.935

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.





Vacinação de adolescentes

A campanha de imunização contra a COVID-19 continua esta semana em Minas Gerais, mas também já chegando aos adolescentes, conforme o avanço do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal.

A partir de quarta-feira (15/9), todos os municípios já podem, oficialmente, começar a imunizar os jovens. Mas, em algumas cidades mineiras, o processo já começou. Em outras, os anúncios feitos neste final de semana apontam para o que deve acontecer a partir de agora.

COVID-19 em Minas

Minas Gerais registrou 17 mortes e 800 novos casos de COVID-19 no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado hoje.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o estado já acumulou 2.097.095 ocorrências de contaminações e 53.698 mortes pelo vírus.

Além disso, os casos em acompanhamento são 36.134. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de Saúde.

Já o número total de recuperados do vírus é de 2.007.263 (Com informações de Gabriela Leão Lima*)





É importante ressaltar que, por serem menores de idade, os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável na hora da vacinação.