COVID: aumento de casos força Camacho a fechar escolas e bares

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Camacho está com o maior número de casos ativos desde o início da pandemia da COVID-19 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press))

Camacho, na Região Centro-Oeste de Minas, suspendeu as aulas presenciais e proibiu o funcionamento de bares com público. O decreto com novas restrições foi publicado nessa sexta-feira (10/9).



A decisão foi tomada após o município, de pouco mais de 3,1 mil habitantes, registrar o maior índice de casos ativos durante toda a pandemia da COVID-19. Atualmente, 21 pessoas estão em tratamento contra a doença e uma idosa está internada.



Lentidão da vacinação



O secretário também reclama das quantidade de doses da vacina contra a COVID-19 enviada ao município. Enquanto alguns da região já finalizaram o ciclo de primeira dose em adultos com mais de 18 anos, a cidade ainda está na faixa etária de 22.



“Esses positivos, a maioria não recebeu nem a primeira dose, porque tem adolescentes, tem criança de oito anos e a outra parte recebeu só a primeira dose”, afirmou o secretário.



Dos casos ativos, apenas cinco foram imunizados com as duas doses da vacina. Lopes disse que na última semana o município recebeu um novo lote para avançar. Uma das explicações, segundo o secretário, é de que as outras cidades teriam utilizado a remessa para públicos específicos, como trabalhadores da indústria, para imunizar por idade.



Desde o início da campanha, o município recebeu 3.583 doses. 2.228 pessoas receberam a primeira e destas, 1.156 encerraram o ciclo vacinal. Outras 40 receberam a dose única.



Até a publicação desta matéria a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não havia se posicionado sobre o assunto.



As medidas



O decreto mantém o funcionamento da maior parte das atividades comerciais, porém limita o número de pessoas, por exemplo dentro das lojas. As aulas presenciais, retomadas no início da agostos foram, novamente, suspensas.



Confira outras restrições:

- Academias, estúdios de pilates deverão respeitar a limitação de cinco alunos por vez com agendamento

- Salões de beleza poderão atender um cliente por vez



- Serviço de hotelaria poderá funcionar com 50% da capacidade



- Lava-jato com um cliente por vez mediante agendamento



- Padarias, lanchonetes e sorveterias poderão permitir a permanência de apenas quatro clientes



- Atividades esportivas em espaços públicas estão proibidas



- Aulas presenciais estão suspensas na rede pública



- Bares, trailers, choperias e similares poderão funcionar apenas na modalidade de delivery



- Restaurantes e estabelecimentos de comida pronta poderão funcionar com 10 clientes por vez, de 07h às 22h30, vedada a venda de bebidas alcoólicas Responsabilidade

Nas redes sociais, ao anunciar as novas medidas, o prefeito Bruno Lamounier chamou os moradores para a responsabilidade. “Acredito que a primeira ação cabe a cada um de nós ao tomar cuidados básicos, usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações, mas o poder público não pode deixar de cumprir seu dever de zelar pela saúde da população”, afirmou.

Desde março do ano passado, a cidade contabiliza 177 confirmações e cinco mortes em decorrência do novo coronavírus.



* Amanda Quintiliano especial para o EM

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.