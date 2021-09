Bar de BH distribui drink de graça para quem já se vacinou contra COVID-19

Drinks inspirados nas vacinas contra COVID-19 (foto: Ranara Feres/Divulgação) Imunizados! O Ursal Bar , localizado no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, resolveu incentivar a vacinação na capital mineira de uma forma divertida. Agora, o bar está dando drinks, batizados com os nomes das vacinas, para quem já recebeu o imunizante.









“Como tinha muita gente escolhendo qual vacina ia tomar, fizemos uma piada, para cada um escolher o drink”, explica. “A ideia começou da vontade de incentivar a população a se vacinar”, conta.





Ranara conta que cada drink tem uma especialidade que remete à origem das vacinas. A Coronavac, por exemplo, é preparada com saquê, devido à origem asiática. A Pfizer é preparada com gin e laranja. Já a Astrazeneca, que tem alguns efeitos colaterais, é feita com duas doses de cachaça.





A “queridinha” dos “sommeliers de vacina”, Janssen, é preparada apenas com uma dose de vodka.





Ranara conta que os drinks também são uma celebração da nova sede do Ursal Bar em Angra dos Reis. O bar e hostel é, para ela, “um lugar de resistência em uma cidade que elegeu Jair Bolsonaro”.





“O legal é que, além de incentivar a vacinação, também conseguimos dar aquela ajuda para quem está mal com a pandemia”, conta. “Muita gente perdeu o emprego, muita gente tá ruim”, diz.





Para ganhar os drinks da Ursal, basta somente apresentar o cartão de vacinação contra COVID-19. De acordo com Ranara, quem já tomou duas doses, ganha dois drinks.