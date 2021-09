Grande BH amanhece em chamas neste sábado (11) e mobiliza bombeiros

(foto: Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação) O fim de semana começou com combate a incêndios na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na manhã deste sábado (11/9) o Corpo de Bombeiros atua em três cidades: Sabará (Rodovia 381, Km 30 – Centro de Ravena); Serra Verde (Rua Guido Melo, 01 – Serra Verde - BH) e Santana de Pirapama (Fazenda dos Inhames – Sete Lagoas).









Dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) apontam que, entre o dia 1º de e ontem, foram registradas 1.208 ocorrências em todo o estado – uma média de 120,8 por dia até o momento – e 112 na Grande BH. No ano passado, foram 5.020 ao longo de todo o mês, com média diária de 167,33.

Houve um crescimento de 75% nos incêndios florestais na Grande BH em 2021, ainda sem computar os dados de setembro. Segundo a corporação, entre janeiro e agosto de 2020, foram 1.805 registros. Já neste ano, foram registrados 3.158 em igual período. Somente na capital, o aumento até agora foi de 51%. Foram 712 em 2020, e agora, 1.073, ou seja, 361 registros a mais. Mas no comparativo do último mês, de um ano para outro, o número subiu de 192 para 193.