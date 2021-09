Angelândia fecha posto de saúde depois de contaminação de funcionário

Cidade decidiu fechar posto de saúde até 7 de setembro para evitar novas contaminações (foto: Prefeitura de Angelândia/Divulgação)

Só no dia 8 de setembro é que o Posto de Saúde da Família (PSF) do Bela Vista, em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, vai reabrir as portas. Não é nenhuma reforma ou melhoria no atendimento. É porque um funcionário foi contaminado com a COVID-19.

A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (1/9). Não foram passados dados sobre qual a função do profissional e idade, mas a reportagem do Estado de Minas apurou que ele tomou as duas doses da vacina contra COVID-19 e passa bem.







Por precaução, o município decidiu suspender as atividades do centro de saúde até 7 de setembro. Por ser feriado nacional, a reabertura está prevista para o dia 8.

O fechamento do PSF não afeta a vacinação contra COVID-19, pois o imunizante é distribuído no PSF Vila Nova (Rua Tumirim, s/n - Esplanada). Desde esta quarta-feira, são vacinados moradores com mais 25 anos sem doenças crônicas. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Os atendimentos de especialidades, porém, foram alterados. A prefeitura orienta que os moradores entrem em contato com o agente de saúde para saber a situação das consultas agendadas.

Pandemia em Angelândia

Desde março do ano passado, Angelândia tem 264 casos confirmados de COVID-19, com três mortes. Até agora, 4.137 pessoas tomaram a primeira dose da vacina (cobertura de 63,99% na população maior de 18 anos), 1.403 já estão com a segunda dose tomada e 70 receberam a vacina de dose única.