Por briga de terras irmãos matam homem em Caratinga

Suspeitos de homicídio e receptadores foram levados para a Delegacia de Caratinga (foto: PCMG/Divulgação)

Dois irmãos, suspeitos de participação no assassinato de José Milton Carvalho da Silva, no último dia 19 de julho, numa estrada na zona rural de Caratinga, foram presos nessa terça-feira (31/8), pela Polícia Civil. A vítima foi morta com três golpes de objeto cortante.

Nesta quarta, dando continuidade às investigações, os policiais apreenderam o celular da vítima, que tinha sido roubado no dia do crime e foi usado como pagamento de um mototaxista contratado para ajudá-los na fuga.

O mototaxista vendeu o celular para uma outra pessoa, que estava em posse do objeto, e foi presa em flagrante. Ambos responderão por crime de receptação.

A motivação para o crime, segundo a polícia, seria a disputa de uma propriedade rural na qual a vítima estava trabalhando, após ser contratada pela atual proprietária do terreno. Os suspeitos reivindicavam a propriedade da terra.

No dia do crime, os peritos informaram que a vítima teria tentado escapar aos ataques, o que indicam ferimentos nas mãos. Os dois homens foram levados para a delegacia e serão encaminhados para o sistema prisional.