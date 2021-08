BH vacina pessoas de 27 anos nesta quinta (19/8); veja os locais

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vacina contra a COVID-19, nesta quinta-feira (19/8), pessoas de 27 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital mineira.





No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.





Desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o teste da marcação de horários para vacinar. A possibilidade é um conforto a mais para os moradores de BH, mas não é necessário fazer agendamento para receber a dose, apenas uma opção. (Veja como fazer o marcação no fim da matéria)





Confira os postos de vacinação desta quinta-feira (19/8) para pessoas de 27 anos:

DRIVE THRU

Shopping Del Rey: Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, São José

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

Minas Shopping - Doca 3: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

BHTRANS - COP Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 Buritis

Shopping Estação Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1) Vila Clóris

POSTOS EXTRAS

Faculdade UNA-BH (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h: Rua Aimorés, 1.451, Lourdes

UFMG Campus Saúde - Escola de Enfermagem (Centro-Sul) - Funcionamento das 12h às 20h: Avenida Professor Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste): Avenida Francisco Sales, 23, Floresta

PUC Minas - Coração Eucarístico (Noroeste) - Funcionamento das 8h às 16h30: Avenida 31 de março, 577 - acesso 9 prédio 20, Coração Eucarístico

Centro Universitário UNI-BH (Oeste): Rua Líbero Leone, 259, Buritis

Faculdade Newton Paiva (Oeste): Avenida Silva Lobo, 1.730, Nova Granada

Faculdade Estácio de Sá (Oeste): Rua Erê, 207, Prado

Faminas-BH (Venda Nova) - Funcionamento das 8h às 20h: Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bairro das Indústrias/ Centro Cultural: Rua dos Industriários, 289, Indústrias I (Barreiro)

Centro de Saúde Bonsucesso: Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875, Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro

Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias: Rua Maria Marculina de Souza, 40, Diamante

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar: Rua Eridano, 540, Miramar

Centro de Saúde Independência: Rua Maria Antonieta Ferreira, 151, Independência

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4, Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia/ Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora da Abadia/ Paróquia Jesus Ressuscitado: Rua Flor de Seda, 1.200, Lindeia

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários: Rua David Fonseca, 1.396, Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água: Rua São Pedro da Aldeia, 55, Pilar

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467, Regina

Centro de Saúde Santa Cecília: Rua Paulo Duarte, 280, Santa Cecília

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100, Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig: Rua Coletivo, 68, Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho Rua Coletora, 916, Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30, Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715, Santa Efigênia

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450, Serra

Centro de Saúde Oswaldo Cruz: Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima, Barro Preto

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia:Rua Cristina, 961, São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240, Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz: Rua General Osório , 959, Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Horto: Rua Anhanguera, 224, Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu/ CRAS Mariano de Abreu: Rua 5 de Janeiro, s/n, Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mém de Sá, 1.001, Paraíso

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50, Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo: Avenida Itaituba, 318, São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário: Rua Simão Pereira, 73, Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril: Rua Desembargador Bráulio, 2.200, Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275, Concórdia

Centro de Saúde Cachoeirinha: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

Centro de Saúde Capitão Eduardo: Rua Ângela Benareges, 10, Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI: Rua Almas, 122, Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Dom Joaquim: Avenida Joaquim José Diniz, 200, Fernão Dias

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo: Rua Serra do Cipó, 170, Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677, Goiânia

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes: Rua Branca, 15, Vitoria

Centro de Saúde Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 57, Maria Goretti

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555, Paulo Vl

Centro de Saúde Olavo Albino Correia: Rua Papa Honório Terceiro, 8, Ouro Minas

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu: Rua Dianópolis, 180, Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Gabriel/ Salão da Igreja Católica Comunidade São Gabriel: Rua Codajás, 45, Referência: praça do EPA, Bairro São Gabriel

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305, Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus: Rua Bernardo Cisneiros, 659, Bom Jesus

Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583, Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Frederico Bracher Júnior, 100, Carlos Prates

Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114, Ermelinda

Centro de Saúde Glória: Rua Eneida, 955, Glória

Centro de Saúde Jardim Filadélfia: Rua Régida, 309, Jardim Filadélfia

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Leopoldo Pereira, 407, Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro: Rua Frei Luiz de Souza, 292, João Pinheiro

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Aquidabam, 1.026, Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96, Pindorama

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555, Lagoinha

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre/ UNA Linha Verde: Rua Coronel Romão da Mota, s/n, Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro: Rua Mar de Rosas, 140, Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Floramar: Avenida Saramenha, 3, Guarani

Centro de Saúde Guarani/ Igreja Batista: Rua Carimbé, 137, Guarani

Centro de Saúde Heliópolis/ CRAS Vila Biquinhas: Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850, Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110, Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline II: Rua João Pereira Lima, 50, Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade: Rua Vinte e Oito, 32, Jardim Felicidade

Centro de Saúde Jardim Felicidade II: Rua Pau Brasil, 160, Solimões

Centro de Saúde Lajedo: Rua Júlio Ribeiro, 693, Lajedo

Centro de Saúde MG20: Rua Areia Branca, 171, Monte Azul

Centro de Saúde Novo Aarão Reis: Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200, Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória: Rua Maria Amélia Maia, 276, São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás: Rua Santa Rosa, 54, São Tomás

Centro de Saúde Tupi/ Quadra da Escola Municipal Francisco Campos: Rua Pedro Nava s/n, Tupi

Centro de Saúde Zilah Spósito: Rua Coquilho, 75, Zilah Spósito

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins: Rua Nelson de Sena, 90, Cinquentenário

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536, Cabana

Centro de Saúde Camargos: Rua Luiza Efigênia Silva, 159, Camargos

Centro de Saúde Cícero Ildefonso: Rua Caviana, 77, Jardinópolis

Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105, Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí: Rua Manila, 432, Havaí

Centro de Saúde João XXIII: Rua Toledo, 481, Vila Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4.373, Nova Suíça

Centro de Saúde Palmeiras: Av. Dom João VI 1.821, Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria: Rua Adonias Filho, 211, Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge: Rua Garret, 45, Grajaú

Centro de Saúde Ventosa: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Jardim America

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9, Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo: Av. Amazonas, 8.889, Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco: Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710, Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77, Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Amélia: Rua Engenheiro Pedro Bax, 220, Santa Amélia

Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100, Universitário

Centro de Saúde Santa Terezinha: Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655, São José

Centro de Saúde Serrano: Rua Tocantins, 471, Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo: Avenida Dandara, 07, Trevo

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Alameda dos Ipês: Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, Santa Mônica

Centro de Saúde Andradas: Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21, São João Batista

Centro de Saúde Jardim Comerciários: Rua Maria da Paz Maia, 96, Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Centro de Saúde Lagoa: Rua José Sabino Maciel, 176, Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600, Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua Capitão Sérgio Pires, 226, Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York: Rua Wiltom Marques Pereira, 10, Nova York

Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248, Paraúna

Centro de Saúde Piratininga: Rua Cravo da Índia, 11, Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Joviano Coelho Junior, 45, Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98, Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde





As pessoas devem ficar atentas e sempre checar os locais antes de se deslocar aos pontos de imunização.





Atenção! A PBH define os locais de vacinação para cada público. Os endereços acima não são, necessariamente, os mesmos para outros públicos. O belo-horizontino deve ficar atento às publicações do Estado de Minas e do portal da prefeitura.





Agendamentos





Ao todo, 10 centros de saúde oferecerão a opção de agendamento. O cadastro deve ser realizado pela internet e a PBH recomenda que para a marcação, os usuários utilizem os navegadores Internet Explorer, Edge e Mozila Firefox.

Os horários serão somente no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. Serão 140 vagas para marcação por dia.

O agendamento opcional é disponibilizado somente para a vacinação por faixa etária e deverá ser realizado para a aplicação no dia da convocação e não para datas posteriores.

Pessoas de faixas etárias anteriores e grupos já convocados não poderão utilizar o serviço. Eles devem procurar o centro de saúde definido para a sua idade ou grupo para receber a imunização.









Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:





Dia 19, quinta-feira: primeira dose para pessoas de 27 anos e repescagem da segunda dose de pessoas com deficiência permanente sem BPC

Dia 20, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 38 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o prazo de intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias

Dia 21, sábado: primeira dose para pessoas de 26 anos

Dia 22, domingo: primeira dose para pessoas de 25 anos

Dia 23, segunda-feira: primeira dose para pessoas de 24 anos





