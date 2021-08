COVID-19: trabalhadores da Educação Infantil recebem segunda dose da vacina

BH vacina segunda dose de trabalhadores da educação nesta quarta (18/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) vacinação contra COVID-19 segue avançando em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (18/8) foi a vez dos trabalhadores da Educação Infantil, entre 18 e 59 anos, receberem a segunda dose. Entre esperança e alívio, professores também relatam o medo que ainda sentem de retornar às aulas no momento que 35,2% das pessoas completaram o esquema vacinal. contrasegue avançando em. Nesta quarta-feira (18/8) foi a vez dos trabalhadores da, entre 18 e 59 anos, receberem a segunda dose. Entre esperança e alívio, professores também relatam o medo que ainda sentem de retornar às aulas no momento que 35,2% das pessoas completaram ovacinal.





09:15 - 18/08/2021 Minas tem previsão de céu claro e chuvas fracas nesta quarta-feira (18/8) UFMG) para receber a aplicação da segunda dose. Ela, que foi com uma camisa especial dizendo 'Vida, pão, vacina e educação', conta que foi uma dose de esperança, mas sente pelas pessoas que se foram. “Muita expectativa, muita esperança, agradecendo muito, mas também muito sentida por quem não teve a oportunidade. A vacina deveria ter chegado antes para evitar muitas mortes”, lamentou. Ana Gabriela Aguiar, de 37 anos, professora do ensino infantil e séries iniciais do fundamental, esteve no drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais () para receber a aplicação da segunda dose. Ela, que foi com umaespecial dizendo 'Vida, pão, vacina e educação', conta que foi uma dose de esperança, mas sente pelas pessoas que se foram. “Muita expectativa, muita, agradecendo muito, mas também muito sentida por quem não teve a oportunidade. A vacina deveria ter chegado antes para evitar muitas mortes”, lamentou.





Ana Gabriela Aguiar, de 37 anos, professora do ensino infantil e séries iniciais do fundamental na UFMG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) retornar. "É muito complicado, um momento muito difícil de conciliar, inclusive porque eu trabalho em duas escolas em três turnos. Ainda não me sinto segura porque nossos alunos não foram vacinados e muitas das famílias deles também não. Ainda tenho medo de me adoecer e medo de transmitir”, afirmou. Ela já voltou a dar aula, mas opina que não era o momento certo de. "É muito complicado, um momento muito difícil de conciliar, inclusive porque eu trabalho em duas escolas em três turnos. Ainda não me sinto segura porque nossos alunos não forame muitas das famílias deles também não. Ainda tenho medo de me adoecer e medo de transmitir”, afirmou.





O medo dela vem também porque já perdeu pessoas próximas para a doença. “Perdi uma grande amiga jovem, muitos da minha família tiveram e alguns ficaram em um estado bem delicado”, disse.





Belo Horizonte já vacinou 1.606.484 pessoas com a primeira dose e 58.784 com a vacina de dose única, a Janssen, de acordo com a prefeitura. Elas representam 71,5% do público-alvo da campanha de vacinação, ou seja, pessoas acima de 18 anos. Em relação à segunda dose, 761.966 receberam a aplicação, sendo 35,2%.





Dessas, 69.610 são de profissionais da educação que receberam a primeira dose. O site da prefeitura não contabilizou até o momento a segunda dose deste público.