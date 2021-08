COVID-19: Minas inicia entrega de quase 1 milhão de vacinas nesta quarta

--> --> --> -->

Vacinas da Cominarty (Pfizer/BioNTech) fazem parte das remessas distribuídas hoje por Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/08/2021)

O Governo de Minas Gerais começa, na manhã desta quarta (18/8), a entrega de mais 947.810 doses de vacinas contra a COVID-19. São três imunizantes nas cargas: 453.960 da Cominarty (Pfizer/BioNTech), 301.250 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 192.600 da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech).

Essas são a 39ª e 40ª remessas de vacinas contra adistribuídas pelo Executivo estadual. A carga será entregue por vias terrestre e aérea, segundo o governo.

A logística é a mesma de sempre: as vacinas saem da Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira (Região Oeste de BH), com destino ao Aeroporto da Pampulha, também em BH. De lá, para as Unidades Regionais de Saúde (URS’s).

A partir daí, cada prefeito precisa deslocar uma equipe para resgatar as doses na URS a qual sua cidade está vinculada. Hoje, as doses partem para as unidades de Patos de Minas (Alto Paranaíba), Teófilo Otoni (Vale do Jequitinhonha), Uberlândia (Triângulo) e Unaí (Noroeste).

Até hoje, a Secretaria Estadual de Saúde vacinou 11.444.294 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 4.535.283 receberam a segunda dose e 469.633 com a injeção única da Janssen (Johnson & Johnson).

Conforme números da pasta, 69,82% da população está coberta com a primeira dose, enquanto 30,53% do mesmo grupo completou o esquema vacinal.