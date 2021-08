Vacinação em Araxá chega às pessoas com 29 anos nesta quarta-feira (18/8)

TO

Imunização em Araxá chega à faixa dos 20 anos, com a imunização de pessoas com 29 nesta quarta (18/8) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação )

secretaria de Saúde de Araxá anunciou, nesta terça-feira (17/8), o recebimento de aproxidamente 2.200 doses de vacina contra a. Com isso, a cidade do Alto Paranaíba convocou as pessoas de 29 anos para tomar a primeirada vacina nesta quarta-feira (18/8).

Esses grupos serão vacinados no Sesc (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

A prefeitura informou que a cidade aguarda o envio de mais remessas pelo Estado para continuar avançando no cronograma de vacinação por idade nos próximos dias.

Aplicação da 2ª dose

Entre quarta (18/8) e sexta-feira (20/8), a aplicação da 2ª dose do imunizante da Pfizer será realizada exclusivamente na Unisa, das 8h às 16h, de acordo com o cartão de vacina ou para as doses em atraso.

Já a aplicação de doses atrasadas ou de reforço das vacinas CoronaVac e AstraZeneca ocorre durante a semana, conforme o Cartão de Vacina. Esses casos serão contemplados em três unidades de Saúde: Unisa, Unioeste e ESF do Pão de Açúcar.

Cronograma da imunização em Araxá

Vacinação por idade – SESC

29+ (29 a 59 anos)

Dia e horário: 18 de agosto (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

29+ (29 a 59 anos)

Dia e horário: 18 de agosto (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver); cópia (xerox) da Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

2ª dose Pfizer: Conforme cartão de vacina ou doses em atraso - UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

2ª dose CoronaVac e AstraZeneca: Conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso – UNISA, UNIOESTE e ESF PÃO DE AÇÚCAR

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

1ª dose grupos já contemplados pela campanha (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dias e horários: 18 a 20 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h



Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Vacinômetro

De acordo com o vacinômetro divulgado pela prefeitura de Araxá nesta terça-feira (17/8), o município já recebeu 95.073 doses. Dessas, 88.015 já foram aplicadas e 7.058 estão destinadas para aplicação.

Vacinômetro de Araxá, atualizado em 17/8 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação )

Na cidade, 59.739 pessoas já receberam a primeira dose, 23.333 a dose reforço; e 4.943 a vacina da Janssen, de dose única.

Boletim

Nas últimas 24 horas, Araxá registrou 34 novos casos de COVID-19 e nenhum óbito. Cerca de 254 pessoas se recuperam em casa e estão sendo monitoradas pela secretaria de Saúde.

A ocupação dos leitos de UTI está em 66,67%. Dos 12 disponíveis, oito estão ocupados com três pacientes de Perdizes, dois de Santa Juliana e um de Araxá, Ibiá e Pratinha.

Já dos 20 leitos COVID de enfermaria, sete estão ocupados, com quatro pacientes de Araxá e três de Ibiá.

Ao todo, a cidade já acumula 14.268 casos da doença e 230 óbitos.