Com queda nos números da COVID-19, Araxá libera mesas para oito pessoas

Com redução nos números de novos casos da COVID-19 e de internações, desde o final do mês passado e início deste mês, Araxá continua flexibilizando suas medidas de enfrentamento à COVID-19. O novo decreto municipal, publicado na última sexta-feira (13/8), permitiu mesas com até oito lugares em bares e restaurantes da cidade.

Nesta segunda-feira (16/8), a campanha de vacinação de Araxá contra a COVID contemplou as pessoas de 30 anos, sem comorbidades. A previsão é a chegada de novas doses da vacina ainda no início desta semana para que, então, a imunização possa atingir pessoas de outras faixas etárias.

Segundo Mauricio Ferreira, superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, duas novas remessas (36ª e 37ª) de doses de vacinas voltadas para a Regional de Saúde Triângulo Sul chegaram no aeroporto de Uberlândia, por volta das 9h30 desta segunda-feira (16/8).

De Uberlândia, as novas remessas chegaram de furgão em Uberaba - a cidade sede desta regional, que atende um total de 27 municípios, entre estas Araxá - no início da tarde desta segunda-feira (16/8).

A previsão, ainda conforme Ferreira, é de que todas as cidades do Triângulo Sul recebam suas novas doses nesta terça-feira (17/8).

Novo decreto de Araxá flexibiliza mais lugares em mesas de bares e restaurantes

Desde a última sexta-feira (13/8), conforme o novo decreto COVID de Araxá, as mesas de bares e restaurantes da cidade estão liberadas para receber até oito lugares, mas com distanciamento maior que as mesas que estiverem com quatro e seis pessoas.

Ainda segundo o novo decreto, as mesas para quatro pessoas devem estar distribuídas com o espaçamento mínimo de 8 metros quadrados (m²), para seis lugares o espaço é de 10 m² e as de oito lugares devem ser distribuídas pelo espaço mínimo de 16m².

No decreto COVID anterior de Araxá, eram permitidas mesas para quatro e seis lugares no espaço de 10 e 16 metros quadrados, respectivamente.

Araxá apresenta redução nos números de novos casos e internações

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado no final da tarde desta segunda-feira (16/8), a ocupação dos leitos de UTI/COVID está em 66%. Já a ocupação dos leitos clínicos está em 45%.

A tendência de queda em Araxá não é de hoje. No último dia 5, o município decidiu reduzir o número de leitos COVID no Hospital Santa Casa Misericórdia para atender casos graves de outras doenças. Com relação aos leitos UTI/COVID, a redução foi de 20 para 12. E no que diz respeito aos leitos de enfermaria/COVID, foram reduzidos de 26 para 20.

“O número de leitos de UTI ocupados nunca esteve tão baixo nos últimos meses. Os casos também reduziram significantemente e nossa expectativa é que reduzam ainda mais com a chegada de mais doses e o avanço da vacinação”, destacou a secretária de Saúde de Araxá, Lorena Magalhães.

Nas últimas 24 horas foram confirmados na cidade 29 novos casos da doença e nenhuma morte.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados, em Araxá, 14.234 casos positivos da doença e 230 mortes.