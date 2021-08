Transmissão do coronavírus acelera e volta ao estágio de alerta em BH

Transmissão do novo coronavírus aumenta em BH em meio à ameaça da variante delta (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 14/05/2021)

A vacinação contra a COVID-19 avança em BH, mas os indicadores da pandemia apresentam um comportamento preocupante nesta semana. Pelo segundo balanço consecutivo, a transmissão do novo coronavírus acelerou e, nesta terça (17/8), com piora na escala de risco: da fase controlada para a de alerta.

O indicador marca exatamente 1 hoje. Portanto, cada pessoa infectada pelo vírus o transmite, em média, para uma outra. O parâmetro deixa a cor verde e vai para a amarela a partir de 1.

Desde 22 de julho, a estatística não estava na zona intermediária. Portanto, a cidade ficou quase um mês seguido no patamar controlado. Essa piora pode estar ligada ao surgimento da variante delta do novo coronavírus.

BH teve alta nos três indicadores da pandemia nesta terça (17/8) (foto: Janey Costa/EM/D.A Press )

“O momento (da pandemia) melhorou um pouco, mas tem uma ameaça grande que é a variante delta. Ela está rondando com grande possibilidade de difusão, então é momento de muito cuidado ainda”, explica o infectologista Geraldo Cunha Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Por exemplo, na Inglaterra se liberou um monte de coisas e depois se voltou atrás. E num país que tem mais que o dobro de população vacinada percentualmente (em relação ao Brasil). Não é momento de relaxar igual as pessoas estão achando. Mesmo vacinado, manter o uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos”, completa o especialista.

Os outros dois indicadores da COVID-19 também apresentaram alta hoje. A ocupação dos leitos de UTI para a doença saiu de 52,4% para 54,7%, portanto dentro do nível de alerta.

Já no caso das camas de enfermaria, a taxa subiu de 41,8% para 42,4%. Esse é o único dos três principais dados da pandemia ainda no estágio de controle em BH.

Casos e mortes

BH registrou oito mortes por COVID-19 hoje. Com mais essas, a cidade soma 6.415 óbitos pela doença – 186 neste mês de agosto.

Em número de casos, o boletim computou um crescimento de 661. Agora, o município totaliza 266.706 diagnósticos: 3.018 em acompanhamento e 257.273 recuperados, além daqueles que não resistiram.

Vacinação

BH registrou mais 29.702 aplicações da vacina contra a COVID-19 hoje: 19.731 de primeira dose e 9.971 de segunda. Não houve desempenho de nenhuma injeção da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de dose única.



Leia: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida

Agora, BH soma 1.606.484 aplicações de primeira dose, 761.966 de segunda e 58.784 de dose única. Segundo a prefeitura, 71,5% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 35,2% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:

468.598 idosos acima de 60 anos

210.949 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.340 gestantes e puérperas

202.577 trabalhadores da saúde

19.884 servidores da segurança pública

69.610 profissionais da educação

584.688 entre 29 e 59 anos

35.838 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Já com a segunda injeção se imunizaram:

426.988 idosos acima de 60 anos

121.003 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

169.375 trabalhadores da saúde

4.970 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 29 e 59 anos (dose única)

36.692 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

A cidade recebeu 2.967.712 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

