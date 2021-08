'Uma dose de vacina e esperança': BH faz repescagem da vacinação em jovens

Erika Cristiane Silva, de 30 anos, foi vacinada nesta segunda-feira (16/8) contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 nesta segunda-feira (16/8) em Belo Horizonte é destinado às pessoas com 31, 30 e 29 anos, completados até 31 de agosto, que perderam o prazo para se imunizar com a primeira dose na última semana.



Além da repescagem, a prefeitura da capital também convoca os moradores com comorbidades chamadas por faixa etária, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e Síndrome de Down para completar o esquema vacinal. O dia de vacinação contra a COVID-19 nesta segunda-feira (16/8) em Belo Horizonte é destinado às pessoas com 31, 30 e 29 anos, completados até 31 de agosto, que perderam o prazo para se imunizar com a primeira dose na última semana.





A vendedora Erika Cristiane Silva, de 30 anos, foi uma das pessoas que compareceram ao posto drive-thru do Corpo de Bombeiros, na Região Centro-Sul, para aproveitar a nova chance de garantir sua proteção contra o coronavírus. "A vacina é nossa esperança de que nosso país possa sair dessa pandemia logo, que está sendo muito triste na vida de todos. Vemos como os preços das coisas estão um absurdo, o desemprego é muito grande, tudo sendo resultado da pandemia e do governo", contou ao Estado de Minas.





Paola Aparecida Tuzani, de 30 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer nesta segunda (16/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacina e esperança. Estou muito feliz. Durante a pandemia mantive o maior cuidado possível. Convivo com pessoas de grupo de risco então esse cuidado foi mais que redobrado”, afirmou. A estudante Paola Aparecida Tuzani Alves Pinto, de 30, também relatou o alívio de ter conseguido ser vacinada nesta segunda. "É uma dose dee esperança. Estou muito feliz. Durante a pandemia mantive o maior cuidado possível. Convivo com pessoas de grupo de risco então esse cuidado foi mais que redobrado”, afirmou.





No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas de 31, 30 e 29 anos precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias





requisito, o morador deve comparecer nos Já para aqueles que vão completar o esquema vacinal, a PBH alerta que apenas o grupo convocado, cuja data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias, poderá se imunizar. Caso cumpra o, o morador deve comparecer nos locais de vacinação destinados ao seu público com comprovante de residência, cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Vacinação das pessoas de 28 anos

Na terça-feira (17/8), será a vez das pessoas de 28 anos, completados até 31 de agosto, receberem a primeira dose da vacina. O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH.





Por enquanto, a faixa etária foi a única anunciada pela prefeitura para receber a primeira dose nesta semana. A reportagem questionou a administração municipal se há previsão para inclusão de novos públicos, porém não obteve resposta até a publicação desta matéria.





Até o momento, segundo o painel vacinômetro do Executivo muncipal, 1.549.866 do público alvo da vacinação em BH foram imunizados com a primeira e 742.428 com a segunda dose. Além disso, 58.784 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pela farmacêutica Janssen.





Confira o calendário da vacinação em BH nesta semana: