Pouso Alegre abre cadastro de vacinação para público de 18 a 29 anos

Além do cadastro, prefeitura fará ação para acelerar imunização neste sábado (14/8) (foto: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/Reprodução)

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, abriu o cadastro de vacinação contra a COVID-19 para o público de 18 a 29 anos.

A partir desta sexta-feira (13/8), o cadastro poderá ser efetuado pelo site da cidade e a pessoa que se cadastrar deve aguardar a confirmação por e-mail.

De acordo com a prefeitura, ainda não há uma data estipulada para o começo das aplicações neste público. A vacinação para essas pessoas seguirá conforme a disponibilidade de vacinas no município.

Vacinação em Pouso Alegre

A vacinação segue o cronograma de aplicação e nesse momento as pessoas entre 30 e 34 anos são vacinadas na cidade. A Prefeitura ressalta que só serão imunizados aqueles que se cadastraram pelo site.

Nessa sexta (13/8), o público de 33 e 34 completos devem comparecer nos postos de saúde e no sábado (14/8), pessoas entre as faixas etárias de 30, 31 e 32 anos também serão imunizadas com a 1ª dose.

Além da aplicação da primeira nesse final de semana, a Prefeitura realizará um ‘Pit Stop’ de vacinação para aplicar a 2ª dose da AstraZeneca no público que tem até a data de 22/08 programada para aplicação, por isso é importante observar a carteirinha de vacinação e conferir se esse é o seu momento de aplicação.

A vacinação ocorre das 13 às 19h na sexta nos seguintes postos de saúde:

Cidade Jardim

São João (Sebastião Reis)

Jardim Brasil I (São Cristóvão)

Pão de Açúcar

Colinas de Santa Bárbara

No sábado, a aplicação da vacina contra o novo coronavírus será na Univás Unidade Fátima e nas seguintes unidades de saúde: Pão de Açúcar, São Cristóvão e São João, das 08 às 16h.

Quem for tomar a primeira dose da vacina, é necessário levar o documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso

Alegre – aqueles que irão receber a 2ª, basta levar o cartão de vacinação comprovando a 1ª dose e um documento com foto.

Receberam a 1ª dose em Pouso Alegre 80.151 pessoas e a segunda, 31.619 – a dose única da Janssen foi aplicada em 3.588 pessoas.

Segundo a prefeitura, 71,3% da população já recebeu pelo menos a primeira e a vacinação completa (com a 2ª e dose única), chega a 30% na cidade.