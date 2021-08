Pouso Alegre vacina pessoas de 37 anos contra a COVID nesta sexta

Pouso Alegre vacina pessoas com 37 anos contra a COVID, nesta sexta, em formato drive-thru (foto: Divulgação/Prefeitura de Pouso Alegre)

A Prefeitura de Pouso Alegre vai vacinar pessoas com 37 anos contra a COVID-19 nesta sexta-feira (6/8). Quem está com o vencimento da 2ª dose marcado até 15 de agosto também será imunizado. Nesta etapa, a vacinação acontece apenas no formato drive-thru.





O Pit Stop será realizado na Univás, unidade do Bairro Fátima, das 8h às 16h. A prefeitura informou que não haverá vacinação nos postos de saúde do município. Vale lembrar que sexta-feira é feriado em Pouso Alegre, dia do padroeiro da cidade.



É importante destacar que as pessoas que não puderem comparecer no drive-thru da vacinação poderão procurar, na segunda-feira (9/8), um dos seguintes postos de saúde: Colina de Santa Bárbara, Cidade Jardim, Pão de Açúcar, São Cristóvão e São João. O atendimento é das 13h às 19h.



Para receber a vacina, é obrigatório ter se cadastrado no site Imuniza PA. Também é necessário levar o documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS cadastrado em Pouso Alegre. Já para as pessoas que irão receber 2º dose, a apresentação do Cartão de Vacinação comprovando a 1º dose é indispensável.



Prefeito explica andamento da vacinação



O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, disse em vídeo divulgado pela prefeitura que tem sido questionado sobre o ritmo da vacinação por idade em relação à cidades circunvizinhas. Ele afirma que o andamento da imunização em Pouso Alegre está mais lento devido ao quantitativo de pessoas que pertencem a outros grupos prioritários.



“Pouso Alegre é uma cidade-polo, e aqui nós temos todos os grupos prioritários que essas cidades não têm. Aqui nós tivemos que vacinar os presos; toda área da saúde, que é imensa; tivemos que vacinar a indústria. E quando eu estou vacinando essas prioridades, são pessoas que trabalham aqui, mas moram fora. Consequentemente, sobra vacina para essas cidades”, explica o prefeito.



Ele ainda afirmou que conversou com o promotor para tentar melhorar a situação da vacinação contra a COVID-19 junto ao governo do estado.



Vacinação em Pouso Alegre



O município já recebeu 118.602 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 79.544 para a primeira dose e 39.058. Ao todo, 79.509 moradores foram imunizados com a primeira dose ou dose única e 29.067 com as duas doses. Os dados foram atualizados na segunda-feira (02).



Vale destacar que nesse vacinômetro ainda não constam as doses que chegaram na Regional de Saúde nessa terça-feira (3/8) e que permitiram a ampliação da vacinação contra a COVID-19 por idade. Foram destinadas para Pouso Alegre 2.472 doses da Pfizer, 1.510 da CoronaVac e 175 da AstraZeneca para aplicação da primeira e segunda dose. (Gabriella Starneck / Especial para o EM)