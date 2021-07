Pouso Alegre amplia vacinação contra a COVID para pessoas com 41 anos

Pouso Alegre vacina pessoas com 41 anos contra a COVID a partir desta quarta (28) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre ampliou a vacinação contra a COVID-19 para pessoas com 41 anos. A imunização desse público será dividida em dois dias, e acontece em cinco postos de saúde da cidade.

As mulheres serão vacinadas nesta quarta-feira (28). Já na quinta-feira (29), será a vez dos homens com 41 anos completos. Somente serão imunizadas as pessoas que se cadastraram no site Imuniza PA.



Vale destacar que para se vacinar é necessário levar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.



2ª dose contra a COVID-19

No último sábado (24), a vacina foi aplicada em sistema drive-thru para quem estava com o vencimento da segunda dose marcado até o dia 31 de julho. Porém, de acordo com Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 1 mil pessoas não compareceram ao local para completar a imunização.

“Eu quero pedir encarecidamente àquelas pessoas que ainda não fizeram a segunda dose e já tiveram o seu prazo vencido que compareçam aos nossos postos de saúde para completar a sua imunização. Isso é muito importante”, afirma o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões.



Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 107.874 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 77.298 destinadas à aplicação da primeira dose e 30.576 para a segunda. Ao todo, 76.072 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose ou dose única e 26.621 moradores com a segunda dose. Os dados foram atualizados na segunda-feira (26).