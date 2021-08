Unaí vai vacinar maiores de 30 anos nesta sexta-feira (13/8)

Novas doses serão distribuídas para moradores com mais de 30 anos que moram em Unaí (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)





Moradores com mais de 30 anos sem doenças crônicas de Unaí, no Noroeste de Minas, vão poder tomar a vacina contra COVID-19 nesta sexta-feira (13/8).



Com a chegada de um novo lote encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) à cidade, a campanha de vacinação pode seguir reduzindo a faixa etária a receber a dose.





Além da primeira dose para o novo grupo, pessoas que ainda não tomaram a vacina ou já estão no prazo para a segunda dose, conforme cartão de vacina, também podem procurar as unidades.

São seis pontos disponíveis para imunização. Os horários são sempre das 9h às 15h (veja endereços abaixo).

Dados do Vacinômetro do governo estadual, consultados nesta quinta-feira (12/8) pelo Estado de Minas, mostram que a cidade já imunizou 66,39% dos moradores com pelo menos uma dose da vacina. A média estadual é de 67,17%.

Ao todo, são 43.642 imunizantes aplicados. A segunda dose já foi dada a 12.741 pessoas, enquanto 2.411 foram vacinados com o imunizante de dose única.

Veja onde se vacinar em Unaí