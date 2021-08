Veja onde pessoas com 31 anos devem se vacinar em Unaí nesta quinta (12/8)

Depois de mais uma suspensão por falta de doses em Unaí , no Noroeste de Minas, a prefeitura retoma a campanha decontranesta quinta-feira (12/8).

Desta vez, devem procurar os postos de imunização (lista completa abaixo) pessoas que possuem mais de 31 anos sem doenças crônicas.

As doses são distribuídas das

Apesar a suspensão temporária , as segundas doses das vacinas continuaram a ser aplicadas normalmente, seguindo as datas que foram marcadas no cartão de vacina.