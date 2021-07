Depois de dois dias, Unaí volta a vacinar contra COVID-19

Moradores com 35 anos de idade serão imunizados nesta sexta-feira, em Unaí (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





LEIA TAMBÉM: Unaí endurece as regras para bares e restaurantes por desrespeito às normas Depois de dois dias paralisada por falta de doses, a campanha de vacinação contra a COVID-19 será retomada, nesta sexta-feira (30/7), em Unaí, no Noroeste de Minas. A cidade recebeu um novo lote com 1.576 doses de imunizantes.

Portanto, pessoas com mais de 35 anos podem procurar os seis pontos de vacinação que existem na cidade para tomar a dose (veja lista abaixo). O atendimento é das 10h às 15h.

Segundo o Vacinômetro, do governo estadual, Unaí já imunizou 37.278 pessoas com a primeira dose (cobertura de 56,71% da população acima de 18 anos), 9.796 com a segunda dose e 2.411 com vacina de dose única.

Veja onde se vacinar em Unaí