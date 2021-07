Unaí endurece as regras para bares e restaurantes por desrespeito às normas

O estabelecimento de Unaí que descumprir alguma das regras será multado em até R$ 19.700, terá o alvará de funcionamento cassado e o será interditado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Após avaliação do andamento da pandemia de COVID-19 em Unaí, no Noroeste do estado, a prefeitura da cidade decidiu endurecer algumas regras para donos de bares e restaurantes.





A medida foi tomada após a constatação, em vários finais de semana seguidos, de derespeito às normas de controle da pandemia.





A partir desta quinta-feira (29/7), os estabelecimentos devem começar a fechar as portas às 23h30, para que, até meia-noite, todo o estabelecimento esteja vazio, sem qualquer cliente.





A ocupação máxima de mesas agora será de apenas quatro pessoas, mesmo que existam outras da mesma família ao lado. É proibida também a "junção" das mesas. O distanciamento entre elas deve ser de 2 metros.









A música ao vivo, liberada há quase um mês, pode voltar a ser proibida se as equipes flagrarem situações irregulares.

O estabelecimento que descumprir alguma das regras será multado em até R$ 19.700, terá o alvará de funcionamento cassado e será interditado.

Avanço da COVID-19

As novas deliberações começam a valer um dia depois que a cidade confirmou a 210ª morte por COVID-19. O homem, de 69 anos, estava internado em um hospital privado e tinha histórico de diabetes e pressão alta.



A cidade tem 12.012 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, sendo 20 novos entre quarta e quinta-feira.