Campos Altos retoma aulas no modelo híbrido na próxima segunda (16/8)

A Prefeitura de, no Alto Paranaíba, publicou nessa quinta-feira (9/8) um novo decreto que dispõe sobre retorno das aulas no modelo híbrido (presencial e on-line), nas redes de ensino pública e privada da cidade, a partir do dia 16 de agosto.

Entre os itens do documento, está um termo de responsabilidade que deverá ser assinado pelos responsáveis para o retorno dos estudantes; e o revezamento de alunos durante as aulas presenciais.

Protocolos

Até o dia 13 de agosto, as escolas deverão se dedicar à organização interna de suas dependências, e manter as atividades de maneira remota de acordo com o planejamento pedagógico de cada instituição. Já a partir do dia 16, elas poderão receber os alunos no modelo híbrido.

As turmas de ensino fundamental dos anos iniciais, do 1° ao 5° ano, contarão com até sete alunos. Para os anos finais do ensino fundamental e médio, elas poderão ser compostas por até 10 estudantes - os mesmos por durante toda a semana.

A educação infantil não irá retornar de forma presencial neste primeiro momento, pela especificidade da faixa etária dos alunos. “Mais adiante, o cenário passará por uma nova avaliação, a fim de se verificar possibilidades para um retorno gradual e seguro”, diz um trecho do decreto.

O retorno das atividades no modelo híbrido, entretanto, não é obrigatório. Os dependentes dos responsáveis que não optarem pelo retorno das atividades presenciais, poderão continuar estudando de forma remota.

Instituições de ensino complementar

Ainda de acordo com o decreto, instituições de nível superior de ensino a distância, técnico, de cursos de línguas estrangeiras ou profissionalizantes poderão retomar as atividades somente no dia 20 de setembro, por meio de um revezamento entre alunos, como forma de garantir a segurança entre estudantes, educadores e funcionários.