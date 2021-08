Confira onde pessoas com 34 anos devem se vacinar em Araxá

Pessoas com 34 anos receberão a primeira dose da vacina contra a COVID-19 nesta quarta-feira (11/8) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá realiza nesta quarta-feira (11/8) a aplicação da 1ª dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas a partir de 34 anos. A prefeitura da cidade do Alto Paranaíba ainda prevê para esta semana a vacinação de doses complementares, em gestantes e lactantes, além de repescagem para quem perdeu a data inicial. realiza nesta quarta-feira (11/8) a aplicação da 1ª dose dacontra aem pessoas a partir de 34 anos. A prefeitura da cidade do Alto Paranaíba ainda prevê para esta semana a vacinação de doses complementares, em gestantes e lactantes, além de repescagem para quem perdeu a data inicial.

Para as pessoas com 34 anos, a imunização será realizada das 8h às 16h no Sesc (Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha). Trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma faixa etária também estão convocados.

Já a 2ª aplicação, de acordo com o cartão de vacina, também será realizada até sexta. Além da Unisa, as vacinas para este grupo serão aplicadas também na Unioeste e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Pão de Açúcar.

Confira o cronograma em Araxá de 11/8 a 13/8



Vacinação por idade – SESC

34+ (34 a 59 anos)

Dia e horário: 11 de agosto (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

34+ (34 a 59 anos)

Dia e horário: 11 de agosto (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência e cartão do SUS (se tiver).

2ª dose de acordo com o cartão de vacina – UNISA / UNIOESTE / ESF PÃO DE AÇÚCAR

Dias e horários: 11 a 13 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dias e horários: 11 a 13 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

1ª dose grupos já contemplados pela campanha (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Dias e horários: 11 a 13 de agosto (quarta a sexta) - 8h às 16h



Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

Vacinômetro

De acordo com o vacinômetro do município atualizado nesta terça-feira (10/8), Araxá já recebeu 88.240 vacinas: 79.911 já foram aplicadas e 8.329 estão disponíveis para aplicação.

Atualmente, 53.006 pessoas receberam a primeira dose e 22.217 a segunda, enquanto 4.688 araxaenses foram imunizados com a vacina de dose única.

A população estimada para a Campanha de Imunização Contra a COVID-19 na cidade é de cerca de 80 mil pessoas (acima de 18 anos). Em Minas Gerais, o cronograma é que esse público receba a 1ª dose da vacina até o mês de setembro.

A expectativa é que o Estado também encaminhe doses para a vacinação de adolescentes entre 12 a 17 anos depois que toda a população de 18 anos ou mais receber ao menos uma dose de imunizante. A prioridade, segundo o Ministério da Saúde, deverá ser dada para jovens com comorbidades.